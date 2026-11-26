Пекин предупреди, че си запазва правото да предприеме необходимите действия за защита на законните си права и интереси

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Китай призова САЩ да ускорят вътрешните си процедури по прилагането на договореното намаление на митата върху стоки за 60 млрд. долара, за да може споразумението да влезе в сила възможно най-скоро, съобщи Ройтерс.

Китайските и американските представители поддържат тесни контакти по въпроса за търговското примирие, заяви говорителят на китайското Министерство на търговията Хъ Ядун.

Пекин призова Вашингтон и да решава търговските спорове чрез преговори, основани на равнопоставеност, взаимно уважение и реципрочност. Повод за позицията е обявяването на новите американски мита върху китайски стоки и продукцията на редица други азиатски държави. "Така нареченият свръхкапацитет е невярна предпоставка и Китай се противопоставя на използването му като претекст за политически манипулации", заяви говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун.

Пекин си запазва правото да предприеме необходимите действия за защита на законните си права и интереси, посочи Хъ Ядун. Той определи американското разследване за свръхпроизводството като едностранна мярка и призова Вашингтон да промени подхода си и да се върне към диалога и консултациите.

На този фон няколко азиатски държави, засегнати от новите американски тарифи, са под натиск да сключат търговски споразумения с Вашингтон, за да се възползват от по-ниски допълнителни ставки, съобщава Франс прес. Заплахата от по-високи мита се използва като инструмент за ускоряване на преговорите.

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Обявените от администрацията на Доналд Тръмп нови тарифи засягат Китай и редица държави от Югоизточна Азия, сред които Южна Корея, Тайван и Япония, както и Индия и Бангладеш. Размерът на допълнителните налози е между 10% и 20%.

Мерките, които ще влязат в сила след 1 месец, са насочени срещу субсидии, за които Вашингтон твърди, че стимулират свръхпроизводството в промишлеността.

Някои държави вече са договорили със САЩ общи митнически ставки, ограничаващи допълнителните налози. Новите тарифи няма да се натрупват върху въведените през юли мерки заради съмнения за използване на принудителен труд, а ще се прилага по-високата от 2-те ставки, обяснява Лойд Чан, анализатор в MUFG.

По-важното е, че американското Министерство на търговията предвижда възможност за значително по-високи тарифи, които могат да бъдат задействани при провал на преговорите или неспазване на поети ангажименти, отбелязва Чан.

"САЩ си запазиха възможността да увеличат митата, ако търговските споразумения, особено това с Китай, се провалят", коментира Стивън Браун, главен икономист за Северна Америка в Capital Economics.

Китай е изправен пред допълнително мито от 20%, като общата ставка може да достигне 40%, ако настоящото търговско примирие между Пекин и Вашингтон, което е в сила до 10 януари, не бъде удължено.

Подобно развитие би върнало 2-те най-големи икономики в света към търговската война от 2025 г. Това обаче не е основната цел на Тръмп, коментира Джош Липски, ръководител на отдела по международна икономика в Атлантическия съвет. По думите му американският президент вероятно разчита на удължаване на примирието, макар изходът да не е сигурен, тъй като лидерите на 2-те държави трябва да се срещнат отново през декември в САЩ.

"Търговските войни и митническите конфликти не са в интерес на никого", заяви Гуо Дзякун, цитиран от Франс прес.

Другите азиатски държави също са под натиск заради значителните търговски дисбаланси, които предизвикват недоволството на Тръмп. Според Атлантическия съвет Вашингтон използва митата като средство за постигане на нови споразумения в заключителната фаза на преговорите.

Виетнам е изправен пред риск от допълнителни мита до 35% върху определени стоки, но при сключване на споразумение ставката може да бъде ограничена до 20%.

Ханой припомня, че вече е поел ангажименти по рамково споразумение, подписано през октомври 2025 г., и е предприел реформи в отговор на американските опасения.

Виетнам и САЩ работят за възможно най-бързото приключване на преговорите за взаимно, справедливо и балансирано търговско споразумение. Виетнамската страна ще предприеме и мерки за ограничаване на свръхпроизводството, за предотвратяване на заобикалянето на търговските правила и на незаконното претоварване на стоки, съобщи Министерството на промишлеността и търговията.

Индия също заяви, че търговските въпроси трябва да бъдат решени в рамките на продължаващите преговори за двустранно споразумение. Предвиденото допълнително мито върху индийските стоки е 17%, но може да нарасне до 25% при липса на договор.

Двете страни постигнаха предварително споразумение през февруари, но само дни по-късно решение на Върховния съд на САЩ, с което бяха отменени широкообхватните тарифи, първоначално наложени от Тръмп, създаде несигурност около преговорния процес.

Разговорите продължават. През октомври индийският финансов министър Нирмала Ситхараман заяви, че преговорите са достигнали етап, на който всяка нова отстъпка от която и да е страна може да се окаже изключително трудна.

"Като заплашва с високи базови мита държавите, които отказват да сключат споразумения, и предлага по-благоприятни ставки на съгласилите се, Вашингтон възстановява позициите си в преговорите. Това позволява на САЩ да налагат допълнителни мита по свое усмотрение и да изискват едностранни отстъпки", коментира Аджай Шривастава, основател на базирания в Делхи мозъчен тръст Global Trade Research Initiative (GTRI), цитиран от Bloomberg.

За разлика от Индия, Тайван, който сключи споразумение със САЩ в началото на 2026 г., изрази увереност, че ще запази договорените условия. "Имаме основания да очакваме, че ставката ще бъде върната на 15% в рамките на споразумението", заяви Чън Ли-цзюн, вицепремиер на Тайван и главен преговарящ по американските мита.

Индонезия от своя страна възнамерява да използва предоставения от Вашингтон 1-месечен срок, за да участва активно в обществените консултации и да оптимизира списъка със стоки, освободени от тарифи.

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