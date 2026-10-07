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Китай разкритикува Германия и Франция заради инициативата им за въвеждане на нови мерки от Европейския съюз срещу нелоялни търговски практики от трети държави, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Протекционизмът не може да повиши конкурентоспособността", заяви говорител на китайското министерство на търговията. По думите му разделянето на икономиките и прекъсването на веригите за доставки ще навреди на останалите страни, без да носи реални ползи за държавата, която предприема подобни действия.

Пекин призова Германия и Франция да продължат да подкрепят отворената световна икономика и свободната търговия, както и да спазват правилата на Световната търговска организация. Китайското министерство настоя двете държави да не насърчават ЕС да въвежда протекционистки мерки и да не превръщат икономическите и търговските въпроси в политически.

Германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон започнаха в началото на седмицата инициатива за затягане на европейската защита срещу нелоялни търговски практики. В писмо до председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен двамата посочват, че действия, които нарушават пазарните механизми, застрашават конкуренцията за европейските компании и увеличават зависимостта на ЕС от външни доставчици.

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Според Мерц и Макрон действащите европейски правила вече не са достатъчни. Те предлагат 2 нови инструмента. Единият е насочен към диверсифициране на доставките, така че европейските компании да не стават прекалено зависими от доставчици от отделни държави. Вторият предвижда ускорена процедура, чрез която дадена държава може да бъде изключена от европейския единен пазар.

В писмото Германия и Франция не посочват конкретна държава. Инициативата обаче идва на фона на сериозния търговски дефицит на ЕС с Китай и стремежа на Брюксел да защити европейската промишленост от засилващата се китайска конкуренция.

Критиките на Пекин идват непосредствено преди нов кръг от разговори между ЕС и Китай. Очаква се еврокомисарят по търговията Марош Шефчович да посети Пекин в четвъртък и петък, където ще разговаря с китайския министър на търговията Ван Вентао за напрегнатите икономически отношения между двете страни.

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