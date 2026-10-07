Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Китай разкритикува Германия и Франция заради инициативата им за въвеждане на нови мерки от Европейския съюз срещу нелоялни търговски практики от трети държави, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Протекционизмът не може да повиши конкурентоспособността", заяви говорител на китайското министерство на търговията. По думите му разделянето на икономиките и прекъсването на веригите за доставки ще навреди на останалите страни, без да носи реални ползи за държавата, която предприема подобни действия.

Пекин призова Германия и Франция да продължат да подкрепят отворената световна икономика и свободната търговия, както и да спазват правилата на Световната търговска организация. Китайското министерство настоя двете държави да не насърчават ЕС да въвежда протекционистки мерки и да не превръщат икономическите и търговските въпроси в политически.

Пекин предупреди ЕС, че ще отговори твърдо при ограничения за китайския бизнес
Виж още Пекин предупреди ЕС, че ще отговори твърдо при ограничения за китайския бизнес

Германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон започнаха в началото на седмицата инициатива за затягане на европейската защита срещу нелоялни търговски практики. В писмо до председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен двамата посочват, че действия, които нарушават пазарните механизми, застрашават конкуренцията за европейските компании и увеличават зависимостта на ЕС от външни доставчици.

Според Мерц и Макрон действащите европейски правила вече не са достатъчни. Те предлагат 2 нови инструмента. Единият е насочен към диверсифициране на доставките, така че европейските компании да не стават прекалено зависими от доставчици от отделни държави. Вторият предвижда ускорена процедура, чрез която дадена държава може да бъде изключена от европейския единен пазар.

В писмото Германия и Франция не посочват конкретна държава. Инициативата обаче идва на фона на сериозния търговски дефицит на ЕС с Китай и стремежа на Брюксел да защити европейската промишленост от засилващата се китайска конкуренция.

Критиките на Пекин идват непосредствено преди нов кръг от разговори между ЕС и Китай. Очаква се еврокомисарят по търговията Марош Шефчович да посети Пекин в четвъртък и петък, където ще разговаря с китайския министър на търговията Ван Вентао за напрегнатите икономически отношения между двете страни.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33656
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4370
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10107
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1478
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2337
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5458
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2281
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3759
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1484
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
430