3-километровото съоръжение трябва да облекчи превоза на товари между двете страни, чиято двустранна търговия достигна 2,73 млрд. долара през 2025 г.

1619 Снимка: БТА

Китай и Северна Корея официално откриха днес новия мост над река Ялу, който свързва китайския граничен град Дандонг със севернокорейския Синъйджу. Съоръжението е завършено още през 2014 г., но остана неизползвано в продължение на 12 години заради недовършената инфраструктура от севернокорейската страна и продължителното забавяне на двустранните отношения. Откриването му е стъпка към възстановяване на търговските връзки между съседните държави след пандемичните ограничения и период на политическо напрежение, пише "Ройтерс".

Новият мост е дълъг 3026 метра и широк 28,5 метра. Той разполага с 4 пътни ленти — по 2 във всяка посока. Стоманено-бетонното съоръжение е с вантова конструкция, а основният отвор между двете H-образни кули е 636 метра. Височината на кулите достига 194,6 метра. Мостът е проектиран за автомобилен транспорт, включително за тежкотоварни камиони.

Камиони, украсени с националните знамена на двете страни, преминаха по Новия мост над река Ялу, известна в Северна Корея и като река Амнок. На китайския бряг се събраха зрители, които наблюдаваха откриването на съоръжението.

Снимка: БТА

Китайският премиер Ли Цян заяви във видеообръщение, че двустранните отношения навлизат в нов етап и отварят нова глава. По думите му мостът ще насърчи икономическото и търговското сътрудничество и ще засили контактите между хората от двете страни, съобщи китайската държавна агенция Синхуа. В церемонията чрез видеовръзка участва и севернокорейският премиер Пак Тхе Сон.

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Откриването на моста идва на фона на възстановяването на търговията между Китай и Северна Корея. През 2025 г. двустранният стокообмен е нараснал с 25% до 2,73 млрд. долара, показват данни на китайските митници, цитирани от Ройтерс. Това е почти колкото регистрираните през 2019 г. 2,79 млрд. долара, преди ограниченията заради пандемията да доведат до рязък спад.

Само китайският износ за Северна Корея е достигнал 2,3 млрд. долара през 2025 г. — най-високото равнище от 6 години и с 25% над това от предходната година. Въпреки възстановяването обаче търговията остава под нивата отпреди затягането на международните санкции срещу Пхенян през 2017 г. заради ядрената му програма.

Сред основните китайски стоки, доставяни за Северна Корея, са суровини и материали за производството на перуки, соево масло, текстилни платове и захар. В обратната посока Северна Корея изнася основно перуки и други продукти от човешка коса. Тези потоци показват, че възстановяването на търговията се опира както на потребителски стоки, така и на материали за местното производство.

Китай е най-големият търговски партньор на Северна Корея и основна опора за външната ѝ икономическа дейност. Според оценки, цитирани от Асошиейтед прес, през 2025 г. на Китай са се падали около 98% от външната търговия на Северна Корея. Това прави граничната инфраструктура между двете държави особено важна за снабдяването на изолираната севернокорейска икономика.

Снимка: БТА

Строителството започва през октомври 2011 г. и приключва през октомври 2014 г. Китай финансира изграждането на съоръжението, но отварянето му се забавя заради недовършените пътища, подходи и митнически съоръжения от севернокорейската страна. През годините мостът често е наричан "мост към никъде". Строителните дейности по севернокорейската инфраструктура се активизират отново през 2025 г., а през тази година са отчетени съществени подобрения по граничния комплекс.

Новото съоръжение се намира на около 10-12 километра от стария Мост на китайско-корейското приятелство, открит за движение през 1943 г. Старият мост съчетава железопътна линия с ограничен автомобилен път и е основният маршрут за сухопътна търговия между Дандонг и Синъйджу. Новият мост трябва да разпредели товарния трафик и да улесни преминаването на тежки машини, суровини и енергийни продукти, необходими за икономическите проекти на Северна Корея. Според оценки на експерти капацитетът за превоз на товари може значително да се увеличи, макар реалният ефект да зависи от обема на търговията и работата на граничните съоръжения.

Откриването на моста е и политически сигнал за подобряване на отношенията между двете държави. През юни китайският президент Си Цзинпин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун се договориха да издигнат двустранните връзки на стратегическо равнище и да разширят обмена. Южнокорейски представител определи откриването на моста като първа видима реализация на договореностите от срещата.

Сближаването се развива и на фона на засиленото сътрудничество между Северна Корея и Русия. По-рано през октомври двете държави откриха нов автомобилен мост през река Туманна. Развитието на паралелни транспортни връзки с Китай и Русия показва стремежа на Пхенян да разширява икономическите си контакти, докато международните санкции продължават да ограничават редица търговски дейности.

Въпреки новата инфраструктура анализаторите не очакват автоматично връщане към мащабите на търговията отпреди санкциите. Мостът може да подобри логистиката и да улесни доставките, но сам по себе си не премахва ограниченията върху търговията със Северна Корея. За китайския Дандонг, който дълго време се развиваше като основен търговски вход към севернокорейския пазар, откриването създава и очаквания за повече бизнес и туристически посещения. Възстановяването на туристическия обмен обаче остава несигурно.

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