Канада разширява санкциите си срещу Русия, като добавя 38 организации и 24 физически лица към ограничителния си списък. Целта е да се затруднят военните способности на Москва и да се увеличи икономическата цена на войната срещу Украйна, съобщи Франс прес, позовавайки се на изявление на канадския външен министър Анита Ананд в кулоарите на срещата на Г-7 в Париж.
Новите мерки са насочени основно към руската отбранителна промишленост. Сред засегнатите са организации и лица, свързани с разработването на технологии за балистични ракети, както и с кибероперациите на Русия, пише агенцията, цитирана от БТА.
От канадското външно министерство посочват, че разширяването на санкционния списък цели допълнително да ограничи възможностите на Москва да води войната срещу Украйна и да повиши натиска върху руската икономика.