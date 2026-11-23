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Френският президент Еманюел Макрон обмисля промени в Конституцията, с които да въведе т.нар. "златно бюджетно правило" - механизъм за ограничаване на бюджетния дефицит, държавния дълг или публичните разходи. Подобни разпоредби вече действат в редица страни, сред които Швейцария и Германия, съобщава Франс прес, цитирана от БТА

Няма единно определение за "златно бюджетно правило". В общия случай то представлява задължителна бюджетна норма, която изисква поддържане на балансирани публични финанси или поставя количествени ограничения върху определени финансови показатели. В най-строгия си вариант може да забранява изцяло бюджетните дефицити.

За разлика от политическите цели и обещания, подобно правило има задължителен характер и неспазването му може да води до санкции. То може да бъде заложено и в конституцията, което му придава по-висока юридическа сила.

На европейско равнище Договорът от Маастрихт установява критерии за бюджетна дисциплина, според които държавният дълг не трябва да надхвърля 60% от брутния вътрешен продукт (БВП), а бюджетният дефицит - 3% от БВП.

Опитът на Швейцария и Германия

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Швейцария прилага подобен механизъм от 2003 г. Той изисква бюджетни излишъци в периоди на икономически растеж, но позволява дефицити при рецесия. Така публичните финанси трябва да се балансират в рамките на икономическия цикъл, вместо държавата да бъде задължена да поддържа нулев дефицит всяка година.

Германия също дълго време беше сред най-строгите привърженици на бюджетната дисциплина. През 2009 г. страната включи в Конституцията т.нар. "дългова спирачка", която ограничава възможностите за ново държавно задлъжняване. Механизмът допуска поемането на повече заеми при влошаване на икономическата обстановка, но ограничава дълга при нормални икономически условия.

През пролетта на 2025 г. Берлин смекчи тези конституционни ограничения, за да освободи повече средства за инвестиции в отбраната и инфраструктурата. Разходите за отбрана над 1% от БВП вече могат да бъдат изключвани от ограниченията върху държавните заеми, докато таванът за редовния бюджет остава в сила.

Как може да изглежда френският вариант?

Все още няма яснота какви конкретни параметри ще има предложението на Макрон. Един от възможните варианти е въвеждането на задължение за балансиран бюджет. Друга възможност е приемането на многогодишен план за постепенно връщане към равновесие на публичните финанси - идея, подкрепяна от бившия френски министър на икономиката и бивш еврокомисар Тиери Бретон.

Предстои да се реши и дали новото правило ще допуска изключения за определени разходи. Очаква се именно този въпрос да предизвика сериозни дебати, тъй като Франция има значителни потребности от инвестиции в различни области. Сред тях са и средствата за адаптиране към климатичните промени, които биха могли да бъдат изключени от ограниченията.

Според френския вестник "Трибюн" е възможно отново да бъде разгледан проект за конституционни промени, предложен още през 2011 г., но останал нереализиран. Той предвиждаше приемането на многогодишни планове за постепенно балансиране на публичните финанси, които да бъдат задължителни както за държавния бюджет, така и за бюджета на социалното осигуряване, припомня Франс прес.

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