Проектите за държавния бюджет, ДОО и НЗОК ще бъдат разгледани на първо четене от бюджетната комисия на извънредно заседание на 17 ноември

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Трите законопроекта за бюджетите на държавата, държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 г. вече са внесени в Народното събрание. Те бяха одобрени по-рано днес от Министерския съвет, а първото им обсъждане в парламентарната Комисия по бюджет и финанси е насрочено за извънредно заседание на 17 ноември, съобщи БТА.

Проектът на държавния бюджет предвижда дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) на касова основа и 4,2% на начислена основа. През 2027 г. държавата планира да поеме нов дълг до 8,6 млрд. евро. Очаква се общият размер на държавните задължения да достигне 44,3 млрд. евро, или 31,4% от БВП, в края на годината.

Според есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите икономическият растеж ще бъде 2,5% през 2027 г., а средногодишната инфлация ще достигне 4%.

Данъчни промени и по-високи осигурителни прагове

Сред предложенията в проекта са увеличаване на максималната стойност на ваучерите за храна до 200 евро месечно. Ваучерите до 102,26 евро ще останат необлагаеми, а общата годишна квота за тях ще бъде повишена до 1,5 млрд. евро.

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Предвижда се и еднократен данък върху свръхпечалбите на определени икономически сектори за финансовата 2027 г.

Данъчните облекчения за деца също ще бъдат увеличени. Предложените размери са 5000 евро за 1 дете, 10 000 евро за 2 деца и 15 000 евро за 3 или повече деца. Облекчението за дете с увреждане ще достигне 12 000 евро.

Въвежда се и ново данъчно облекчение за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца. То ще бъде до 2000 евро при 1 дете, до 4000 евро при 2 деца и до 6000 евро при 3 или повече деца.

Други предложения включват въвеждане на акциз при първа регистрация или внос на автомобили с двигатели с вътрешно горене с мощност от 250 kW нагоре. Изцяло електрическите автомобили няма да попадат в този режим.

Прагът за задължителна регистрация по ДДС се предвижда да бъде увеличен до 60 000 евро през 2027 г., 70 000 евро през 2028 г. и 75 000 евро през 2029 г. Базисните данъчни стойности, използвани при определянето на данъчната оценка на недвижимите имоти, ще се актуализират поетапно - с 30% през 2027 г. и с по 35% през 2028 и 2029 г.

При осигурителната политика се запазват размерите и съотношенията на вноските за фондовете на ДОО на нивата от 2026 г. От 1 януари 2027 г. обаче се променя разпределението на вноските между работодател и служител за държавните служители и за заетите в съдебната власт. То ще бъде изравнено със съотношението, прилагано за останалите категории осигурени лица. Предвижда се възнагражденията им да бъдат компенсирани заради промяната.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се ще нарасне до 660 евро през 2027 г., 680 евро през 2028 г. и 710 евро през 2029 г. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица ще се увеличи съответно до 2400, 2500 и 2600 евро.

Заплати и разходи в публичния сектор

Проектът предвижда през цялата 2027 г. да продължи намалението с 10% на разходите за заплати и възнаграждения на персонала, въведено от 1 септември 2026 г. Изключения са предвидени за делегираните от държавата дейности, Министерството на отбраната, сектор "Сигурност" и лечебните заведения. Запазват се достигнатите размери на индивидуалните основни заплати.

Отделно се предлага от 1 януари 2027 г. разходите за персонал в Министерството на вътрешните работи и силовите ведомства да бъдат намалени с до 10%.

Минималната работна заплата е планирана да достигне 660 евро през 2027 г., 680 евро през 2028 г. и 710 евро през 2029 г.

От началото на 2027 г. се предвижда увеличение с 5% на разходите за персонал на първостепенните разпоредители с бюджет, с изключение на изборните длъжности и заетите в сектор "Отбрана и сигурност". За увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти със 7,5% са предвидени 170,5 млн. евро.

Пенсиите ще се увеличат между 7% и 8%

Проектът на бюджета на ДОО предвижда от 1 юли 2027 г. пенсиите, отпуснати до края на 2026 г., да бъдат осъвременени по швейцарското правило с между 7% и 8%. Със същия процент ще бъдат увеличени максималната пенсия, социалната пенсия за старост и свързаните с нея добавки.

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст при пълен стаж ще достигне 374,62 евро от 1 юли. Очаква се средният размер на пенсията през 2027 г. да бъде 587,70 евро.

За изплащането на всички пенсии и добавки към тях са заложени 14,668 млрд. евро. Това е с 1,164 млрд. евро, или 8,6%, повече спрямо средствата в бюджета за 2026 г. Разходите за пенсии се равняват на 10,4% от прогнозния БВП.

От 1 януари 2027 г. обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата или осиновителя, се увеличава от 398,81 евро на 450 евро.

Повишават се и обезщетенията за родители, които се връщат на работа, преди да изтече отпускът им за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или при отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Те ще достигнат 75% от обезщетението, което би било получено при ползване на отпуска, вместо досегашните 50%.

Минималното дневно обезщетение за безработица ще нарасне от 9,21 на 13 евро, а максималното - от 54,78 на 60,76 евро. Еднократната помощ при смърт на осигурено лице се увеличава от 276,10 на 660 евро.

От началото на 2027 г. условията за пенсиониране на работещите при трета категория труд ще бъдат 62 години и 8 месеца възраст и 37 години осигурителен стаж за жените. За мъжете изискванията са 64 години и 10 месеца възраст и 40 години стаж.

Бюджетът на НЗОК нараства с 8,1%

Проектът за бюджета на НЗОК предвижда приходи и трансфери от 5,68 млрд. евро през 2027 г. От тях 5,63 млрд. евро са здравноосигурителни приходи - 3,45 млрд. евро от вноски и 2,17 млрд. евро от трансфери за здравно осигуряване.

Общите разходи на касата също са планирани на 5,68 млрд. евро. Това е увеличение с 426,9 млн. евро, или 8,1%, спрямо 2026 г.

Средствата за здравноосигурителни плащания ще достигнат 5,41 млрд. евро, което е с 9,7% повече на годишна база.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.