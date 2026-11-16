"Заплатите, пенсиите, социалната подкрепа, парите за облекло за учителите и държавните служители няма да се пипат, а промяната може да бъде единствено и само нагоре", заяви премиерът Радев

1071 Снимка: БТА

Министерският съвет прие проектозаконите за държавния бюджет, за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2027 година за незабавно внасяне в Народното събрание. Трите законопроекта ще постъпят в деловодството на парламента още днес.

Министър-председателят Румен Радев подчерта, че макрорамката постига баланс между строгата финансова дисциплина и необходимостта от защита на доходите.

"Бюджет 2027 е израз на нашите усилия да постигнем труден баланс между противостоящи цели: да пречупим тренда на главоломно растящите публични разходи, да намалим дефицита и задлъжнялостта, но да увеличаваме доходи и социална подкрепа. Това е най-социалният бюджет от години, и то в условията на тежък дефицит, затова няма да допуснем да ни се лепят етикети за липса на социална чувствителност", заяви Радев.

В началото на правителственото заседание премиерът заяви, че е въпрос на време правителството да постигне истински пробив със стратегически и огромни чужди инвестии, които да преобразят нашата икономика и да ни изведат в нова технологична орбита.

"Искам най-отговорно да заявя, че ни предстои истински пробив. Предстои ни привличане на чуждестранни инвестиции - стратегически, огромни като мащаб, които ще преобразят нашата икономика и ще ни изведат в нова технологична орбита. Но и трябва да работим много, много по-интензивно", обяви Румен Радев.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

И по този повод се обърна към министрите: "Днес слагаме край на оправданията с наследството на предишните. Един бивш министър-председател прекара два мандата в оправдания с предишните и затова днес ние плащаме сметката за несвършеното. Оттук нататък се изисква работа, а не оправдания. Не хабете излишно време и нерви с опозицията. Имаме нужда от силна опозиция като коректив, но не се оставяйте да бъдете завличани в манипулации и режисирани скандали. Нас ни чака отговорност не към тях, а към българските граждани".

Премиерът отправи публично извинение към майките на деца с увреждания след обществените спорове около реформите в сектора и гарантира запазване на средствата.

"Искам да се извиня на майките на децата с увреждания. Независимо от дефицита, намаляване на средствата за тях няма да има и промяна на условията за тях няма да има. В тази криза няма да допуснем на никой български гражданин да се намаляват доходите дори и с цент. Заплатите, пенсиите, социалната подкрепа, парите за облекло за учителите и държавните служители няма да се пипат, а промяната може да бъде единствено и само нагоре", посочи Румен Радев.

В проекта се предвижда повишаване на данъчните облекчения за семейства с деца, ръст на стипендиите и затягане на контрола върху решенията на ТЕЛК за ограничаване на злоупотребите. Като основен изход от фискалната криза правителственият ръководител посочи пренастройването на производствения капацитет и подкрепата за местната индустрия.

"Единственият начин да излезем от кризата и да станем по-богати е да произвеждаме повече, по-качествено, по-бързо, да изнасяме повече. Предстои ни привличане на чуждестранни инвестиции в огромен мащаб, които ще преобразят нашата икономика и ще ни изведат в нова технологична орбита", каза още Радев.

Премиерът отхвърли твърденията за влошаване на кредитния рейтинг на България.

"Кредитният рейтинг не е намален и се запазва на ниво BBB+. Няма никаква прогноза за рецесия, напротив, агенция "Стандард енд Пуърс" очаква ръст от 2.8% за тази година и 2.6% за следващите три години. Единствено е намалена перспективата с една степен, но не е отхвърлена възможността за подобрение", заяви премиерът Радев.

Той беше категоричен, че българската икономика демонстрира устойчив ръст и засилващ се инвестиционен интерес.

"Ние сме пети в целия Европейски съюз за третото тримесечие по икономически ръст. Имаме увеличение със 100% на преките чуждестранни инвестиции от началото на годината до днес, сравнено със същия период от миналата година. Това ясно показва, че доверието в нас расте, че сме на прав път и уверено ще го следваме", завърши Румен Радев.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.