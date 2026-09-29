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Правителството смята да повиши и данъка върху разходите, свързани с предоставени от фирмата активи за лично ползване на работници, служители, членове на управителни и контролни съвети или съдружници.

Кабинетът "Радев"

Става дума за т.нар. данък "уикенд", който бе въведен преди години в опит да бъде пресечена практиката да се купуват автомобили за лична употреба, но с фирмена регистрация и така да се спести плащането на 20% ДДС, съобщи "Сега".

Освен автомобилите, които през уикенда се ползват за лични нужди, с този данък бе обложено и личното ползване на имоти, компютри, телефони и други активи на фирмата.

Първоначално разходите за лично ползване се облагаха с 10% данък, но от 2022 г. ставката бе намалена до 3% от тогавашната управляваща "четворна коалиция".

Сега правителството на "Прогресивна България" предлага данъкът да се повиши на 7%.

За прилагането на данък "уикенд" е предоставен специален облекчен ред, като фирмите имат право да изберат дали да го платят самите те по Закона за корпоративното подоходно облагане или да начислят разхода като доход в натура на самия служител по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, припомня Министерство на финансите.

Окончателно: Намалиха данък "Уикенд" от 10% на 3%
Виж още Окончателно: Намалиха данък "Уикенд" от 10% на 3%

Работодателите масово предпочитат да платят данъка, вместо да квалифицират ползването на фирмени активи за лични нужди като възнаграждения за служителите, тъй като това води след себе си до доста голяма административна тежест.

Например, работодателят трябва да изчисли точния размер на разхода, който представлява доход за физическото лице и да определи данъчната основа за облагане с данък върху доходите, както и база за начисляване на задължителни осигурителни вноски. За НАП също се явяват усложнения да контролират спазването на данъчното и осигурителното законодателство в случая.

Прилаганата 3% ставка обаче не компенсира целия размер на данъка, като ефективната ставка е 2,70%, посочва Министерството на финансите. Това компрометира този режим и води до неоправдани загуби за бюджета в голям размер, се казва в мотивите.

В тях липсва обаче конкретна оценка за загубите, които търпи бюджетът при сегашната 3%-на ставка, както и няма посочена сума за очаквани допълнителни приходи от данъчната промяна.

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