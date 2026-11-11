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Министерският съвет прие редица решения в посока на преструктуриране и съкращения в държавни структури, в изпълнение на записаното в проектобюджета за догодина редуциране с 5000 бройки на държавната администрация. Целта е свиването на разходи в ситуация на свръхдефицит. Министрите приеха постановления, с които редуцират числеността в Националната агенция за приходите, в Митниците и в Държавен фонд "Земеделие".

Кабинетът "Радев"

На своето заседание Министерският съвет одобри съкращаването на 35 щатни бройки в Агенция "Митници" и още 119 места в НАП, става ясно от решенията на кабинета, оповестени от правителствения пресцентър. Целта е по-ефективно съотношение между административния ресурс и реално изпълняваните функции, поясняват от МС за редуцирането на данъчни служители.

Оптимизирането в Митниците пък ще се осъществи чрез съкращаване на свободни и трайно незаети бройки, както и чрез преструктуриране на административни звена, което няма да наруши ефективното изпълнение на законоустановените функции на агенцията, пише в съобщението.

Новата структура отговаря на предизвикателства пред митническата администрация - огромния ръст на онлайн търговията, мащабната законодателна реформа за трансформиране на митническата система, тенденцията към постоянно увеличаване на обема на международната търговия и транзитния трафик на превозни средства и товари през страната в условията на членство в Шенгенското пространство, мотивират се от изпълнителната власт.

С промените се оптимизират функциите на дирекциите в Централното митническо управление и се преструктурират митнически учреждения. Функциите по противодействие на незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори ще бъдат централизирани. Закриват се дирекциите "Административно обслужване и комуникации" и "Последващ контрол", като функциите им ще бъдат преразпределени към други звена в Централно митническо управление. Предвижда се и представителство на митническата администрация в Европол.

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Кабинетът прие и постановление за промени в устройствения правилник на ДФ "Земеделие" с преструктуриране на персонала, който се намалява от 1693 на 1573 щатни бройки. Това означава намаление със 120 на щатните бройки в ДФЗ. Проектът предвижда организационно преструктуриране на администрацията с цел повишаване на ефективността при изпълнение на законово възложените функции на фонда, подобряване на координацията между централното управление и териториалните звена, оптимизиране на административните процеси, укрепване на контролната дейност и уеднаквяване на административната практика.

Създават се Главна дирекция "Заявяване, оторизация и проследяване" и Главна дирекция "Експертен контрол на изпълнението и проверки", както и преструктуриране на отделни административни звена с цел по-ефективно управление на основните административни и контролни процеси, пише БТА. Предвидено е обединяване на дейностите по държавните помощи, кредитните схеми и компенсациите в рамките на една административна структура за по-добра координация и оптимизиране на работните процеси. 

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Правителството реши още да влее Изпълнителната агенция по лозата и виното в състава на Българската агенция за безопасност на храните.

На заседанието си министрите одобриха законопроект за преобразуването му. Той залага БАБХ да стане правоприемник на всички активи, пасиви, архиви, права и задължения на агенцията по виното. Специализираните изпитвателни лаборатории за вино в София и Пловдив да преминат към специализирана структура по лозата и виното към БАБХ, а имуществото и архивите на териториалните звена на ИАЛВ във Варна, Монтана, Плевен, Русе, Бургас, Пловдив, Сливен и Хасково преминават към съответните областни дирекции по безопасност на храните. Законът трябва да влезе в сила от 1 януари догодина.

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