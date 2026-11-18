Проектът в Бодрово предвижда 110 работни места и трябва да заработи в края на 2028 г. или началото на 2029 г.

1054 Снимка: БТА

Министерският съвет обяви за обект с национално значение бъдещия завод за производство на барут в село Бодрово, област Хасково. Инвестицията е на стойност над 250 млн. евро, а очакванията са предприятието да осигури 110 постоянни работни места.

Проектът все още преминава процедура по сертифициране като приоритетна инвестиция пред Българската агенция за инвестиции съгласно Закона за насърчаване на инвестициите.

Правителственото решение е мотивирано със значението на производството за националната сигурност и отбранителната индустрия. Сред основните цели е да се гарантират по-надеждни доставки на барут за България, Европейския съюз и НАТО и да се ограничи зависимостта от внос чрез създаване на нов производствен капацитет в страната.

В завода ще се произвежда барут за отбранителната индустрия както в България, така и в други държави от ЕС и НАТО. Очаква се предприятието да бъде въведено в експлоатация в края на 2028 г. или в началото на 2029 г. В правителственото прессъобщение няма информация кой е инвеститорът.

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