България трябва да развива производства с висока добавена стойност, да ускори технологичната модернизация и да преодолее недостига на квалифицирани кадри, заяви президентът

171 Снимка: БТА

България се нуждае от дългосрочна национална стратегия за развитие на индустрията, която да отчита както глобалните икономически тенденции, така и специфичните предимства на страната. Тя обаче трябва да съдържа конкретни мерки и срокове за изпълнение, а не да остане поредният документ без практическо приложение. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на кръгла маса на тема "Актуално състояние, проблеми и насоки за развитие на българската индустрия", проведена в хотел "София Балкан Палас", съобщи БТА.

В рамките на форума беше представен доклад на Конфедерацията на българската индустрия (КБИ), който анализира състоянието на сектора през периода 2016-2025 г. Събитието е организирано съвместно от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и КБИ.

Йотова определи анализа като задълбочен и полезен за проследяване на тенденциите в развитието на индустрията. Тя изрази очакване предложенията от дискусията да достигнат до изпълнителната и законодателната власт и да послужат като ориентир за работодателските организации и синдикатите.

"Държава, която няма амбиция да произвежда и да има добавена стойност, постепенно губи способността си да определя не просто собственото си бъдеще, а и своето развитие", посочи президентът.

Според нея световната икономика преминава през дълбока трансформация, свързана с пренареждането на веригите за доставки, засилената конкуренция за инвестиции и технологии и промените в енергетиката. На този фон индустриалната политика отново се превръща в приоритет за водещите икономики.

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Йотова определи като една от стратегическите грешки на Европа през последните десетилетия отстъплението от индустриалното производство. Много европейски компании преместиха производствените си мощности в държави с по-евтин труд и по-ниски разходи, но впоследствие стана ясно, че континентът не може да запази конкурентоспособността си, ако губи собствените си индустриални способности.

Президентът предупреди и за риска зелените политики, административните ограничения и бюрокрацията да се превърнат в пречка пред развитието на предприятията. Според нея екологичният преход не трябва да бъде за сметка на конкурентоспособността, а прекомерните регулации могат да ограничат предприемаческата инициатива и да задълбочат изоставането на Европа спрямо други големи икономики.

В този контекст Йотова постави въпроса дали България ще участва активно в новата индустриална трансформация на Европа, или ще остане предимно пазар за чужди стоки, източник на евтина работна ръка и икономика с ограничена добавена стойност.

За да използва потенциала си, България трябва да определи кои отрасли има възможност да развива и да насочи инвестициите към тях. Държавата трябва да създава условия за производство, да облекчава административните и лицензионните процедури и да осигури предвидима законодателна и данъчна среда, която не се променя с всяка политическа конюнктура, посочи Йотова.

Тя открои технологичната модернизация и изкуствения интелект като съществени фактори за бъдещето на индустрията. Според президента новите технологии трябва да бъдат инструмент в услуга на човека, а не да се използват единствено като оправдание за съкращаване на работни места. "Изкуственият интелект е нещо, което трябва да бъде подчинено на човека, а не да се развива обратно", заяви тя.

Йотова подчерта, че индустрията на бъдещето ще разчита все повече на знания, инженерни умения, научни изследвания и иновации. Това налага по-тясна връзка между образованието и бизнеса, както и модернизиране на професионалното обучение и техническите университети.

Президентът посочи, че при срещите си с представители на предприятията често чува критики за несъответствието между подготовката на учениците и студентите и реалните потребности на икономиката. Проблемът засяга както средното, така и висшето образование.

Тя призова за съвместна работа с Министерството на образованието за преодоляване на натрупаните слабости. Според нея дуалното обучение може да допринесе за подготовката на кадри, но не трябва да замества качественото професионално образование.

Отговорността е споделена - бизнесът трябва да предоставя възможности за практика и професионална реализация, а образователните институции да подготвят специалисти според нуждите на предприятията. Йотова отбеляза, че представители на професионални училища поставят въпроса за недостатъчните възможности за стажове и практическа подготовка, осигурявани от компаниите.

Като друг основен фактор за конкурентоспособността тя посочи енергетиката. Индустриалните предприятия се нуждаят от сигурни доставки на електроенергия и предвидими цени, а държавата трябва да модернизира инфраструктурата и да използва стратегическото си положение в региона.

Йотова призова правителството да защитава интересите на българските предприятия при обсъждането на промени в европейската система за търговия с емисии. Според нея евентуалните нови правила не трябва да създават допълнителни тежести за националната индустрия и трябва да отчитат специфичните условия в отделните държави.

Президентът обърна внимание и на предстоящите преговори за многогодишната финансова рамка на ЕС до 2034 г. Тя изрази съмнение, че предложението ще бъде одобрено до края на годината, предвид резервите към него в редица европейски държави, включително несъгласието на страните от Вишеградската група.

По думите ѝ от новия бюджетен период ще зависят възможностите на държавите да планират икономическото си развитие. България трябва да защитава интересите си както по отношение на средствата за конкурентоспособност, така и за запазването на кохезионната политика и подкрепата за земеделието.

Йотова открои като сериозна пречка пред инвестициите и недостатъчно развитата транспортна инфраструктура. Проблемите не се ограничават до магистралите и първокласните пътища, а обхващат и останалата републиканска пътна мрежа. Това затруднява икономическата активност в редица райони и ограничава възможностите за привличане на големи предприятия.

"Няма как да поканим големите инвеститори със сериозните инвестиции тогава, когато те просто не могат да стигнат до една община, до един град", заяви президентът.

Според нея България трябва да се стреми да развива производства по цялата верига на стойността - от суровините до готовите продукти. Страната не може да разчита единствено на ролята на доставчик на суровини, а трябва да създава продукти с по-висока добавена стойност.

Йотова подчерта, че държавата не може сама да формулира решенията за развитието на индустрията. Бизнесът трябва да участва активно в този процес със своя практически опит и познания за проблемите и възможностите на отделните отрасли.

По думите ѝ България има потенциал да се превърне във важен фактор за икономическото развитие на Югоизточна Европа, както и за енергийната, транспортната и дигиталната сигурност на ЕС. За това обаче са необходими ясни приоритети, последователна политика и по-активна защита на националните интереси при разпределението на европейското финансиране.

В заключение президентът призова за повече амбиция и смелост в индустриалната политика и подчерта, че предприятията са сред най-важните партньори на държавата при определянето на икономическите приоритети.

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