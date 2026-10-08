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 След атаките с дронове в Черно море няма непосредствена опасност за националната сигурност, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в "Денят започва" по БНТ. По думите ѝ обаче войната в региона създава допълнителни рискове за България.

Кабинетът "Радев"

Тя посочи, че България ще работи координирано с Румъния и Турция и ще потърси подкрепа от партньорите в САЩ за изследване на местата, на които са станали инцидентите.

Повишеният риск се отразява и върху сигурността на критичната енергийна инфраструктура, каза Петрова. По думите ѝ вече се изпълняват допълнителни мерки за защита от физически и хибридни заплахи. "Тази рискова ситуация и повишеният риск, разбира се, той има ефект и върху критичната енергийна инфраструктура. От известно време се полагат допълнителни усилия за гарантиране на сигурността, тъй като изключително важно е да защитим основната критична енергийна инфраструктура. Изпълняват се допълнителни мерки срещу физически и хибридни рискове", заяви министърът.

Тя подчерта, че евентуални инциденти с критична инфраструктура могат да имат не само икономически последици, но и да застрашат сигурността на енергоснабдяването. "Така, че мога да ви уверя, че са предприети всички превантивни мерки, работи се координирано с институциите и смятам, че в момента, предвид ситуацията, сме гарантирали сигурността на инфраструктурата", каза Петрова.

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В Черно море в момента продължават търсенето и проучването в блоковете "Хан Аспарух" и "Хан Тервел". Министърът увери, че към момента няма критични обстоятелства, които да застрашават изпълнението на програмите.

Защитата обхваща и основните енергийни обекти в страната. "Централи, електропроводи, компресорни станции - има мерки, които по принцип са стандартни за защита на тази инфраструктура и сега има допълнителни - физически обходи, наблюдения, действия. Знаете, че темата за защита на критичната инфраструктура е на дневен ред от няколко години", посочи Петрова.

По отношение на АЕЦ "Козлодуй" министърът съобщи, че 6-и блок влиза в планов годишен ремонт. Мощността на 5-и блок е намалена до 910 мегавата. Върху цялостното планиране на работата и натоварването на двата блока влияние оказва и ниското ниво на река Дунав. "Очакванията бяха, че от средата на септември ще имаме малко по-голяма доза комфорт. Но, за съжаление, негативната тенденция продължава, така че следим ситуацията", каза Петрова. По думите ѝ настоящата ситуация в централата е планова - 6-и блок е в годишен ремонт, а ограничаването на мощността на 5-и блок не оказва съществено влияние върху пазара. "Разбира се с цената на огромни усилия на екипа на място на централата, които полагат неимоверни усилия и да подържат съоръжението и да се справят в тази все още критична ситуация", допълни тя.

В енергийното министерство вече е получен доклад от АЕЦ "Козлодуй", в който са описани технически решения и мерки за справяне с подобни ситуации. Те обаче са със средносрочен и дългосрочен хоризонт и не могат да окажат съществен ефект върху водното ниво веднага. "Всички са със средносрочен хоризонт. Тоест нямаме набор от мерки, които могат днес и сега да повлияят съществено върху поддържане на водното ниво. Но имаме много добър набор от възможности", обясни министърът.

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Сред обсъжданите решения са мерки за поддържане на нивото на реката, изграждане на диги, както и възможности за алтернативно осигуряване на воден ресурс при екстремни ситуации. Част от предложенията вече са проучени технически, а за някои има и предпроектни проучвания. Това позволява да се направи оценка както на необходимите инвестиции, така и на времето за реализация.

Петрова посочи, че ситуацията с нивото на Дунав е поставила въпроса и за системите за охлаждане на бъдещите 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй". "При нас от гледна точка на ситуацията с нивото поставихме въпроса и във връзка със системите за охлаждане на 7-и и 8-и блок, тъй като тази ситуация ни накара да видим дали трябва нещо да преосмислим и по отношение на новия проект", каза тя. По думите ѝ различните мерки ще изискват инвестиции за милиони евро, а дори най-лесните за реализация решения ще се нуждаят от около 1 година за проектиране и изпълнение. Въпреки сложната ситуация Петрова увери, че към момента мощностният баланс на страната е добър и няма риск за снабдяването с електроенергия.

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