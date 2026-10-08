921 Снимка: Скрийншот/БНТ

След атаките с дронове в Черно море няма непосредствена опасност за националната сигурност, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в "Денят започва" по БНТ. По думите ѝ обаче войната в региона създава допълнителни рискове за България.

Тя посочи, че България ще работи координирано с Румъния и Турция и ще потърси подкрепа от партньорите в САЩ за изследване на местата, на които са станали инцидентите.

Повишеният риск се отразява и върху сигурността на критичната енергийна инфраструктура, каза Петрова. По думите ѝ вече се изпълняват допълнителни мерки за защита от физически и хибридни заплахи. "Тази рискова ситуация и повишеният риск, разбира се, той има ефект и върху критичната енергийна инфраструктура. От известно време се полагат допълнителни усилия за гарантиране на сигурността, тъй като изключително важно е да защитим основната критична енергийна инфраструктура. Изпълняват се допълнителни мерки срещу физически и хибридни рискове", заяви министърът.

Тя подчерта, че евентуални инциденти с критична инфраструктура могат да имат не само икономически последици, но и да застрашат сигурността на енергоснабдяването. "Така, че мога да ви уверя, че са предприети всички превантивни мерки, работи се координирано с институциите и смятам, че в момента, предвид ситуацията, сме гарантирали сигурността на инфраструктурата", каза Петрова.

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В Черно море в момента продължават търсенето и проучването в блоковете "Хан Аспарух" и "Хан Тервел". Министърът увери, че към момента няма критични обстоятелства, които да застрашават изпълнението на програмите.

Защитата обхваща и основните енергийни обекти в страната. "Централи, електропроводи, компресорни станции - има мерки, които по принцип са стандартни за защита на тази инфраструктура и сега има допълнителни - физически обходи, наблюдения, действия. Знаете, че темата за защита на критичната инфраструктура е на дневен ред от няколко години", посочи Петрова.

По отношение на АЕЦ "Козлодуй" министърът съобщи, че 6-и блок влиза в планов годишен ремонт. Мощността на 5-и блок е намалена до 910 мегавата. Върху цялостното планиране на работата и натоварването на двата блока влияние оказва и ниското ниво на река Дунав. "Очакванията бяха, че от средата на септември ще имаме малко по-голяма доза комфорт. Но, за съжаление, негативната тенденция продължава, така че следим ситуацията", каза Петрова. По думите ѝ настоящата ситуация в централата е планова - 6-и блок е в годишен ремонт, а ограничаването на мощността на 5-и блок не оказва съществено влияние върху пазара. "Разбира се с цената на огромни усилия на екипа на място на централата, които полагат неимоверни усилия и да подържат съоръжението и да се справят в тази все още критична ситуация", допълни тя.

В енергийното министерство вече е получен доклад от АЕЦ "Козлодуй", в който са описани технически решения и мерки за справяне с подобни ситуации. Те обаче са със средносрочен и дългосрочен хоризонт и не могат да окажат съществен ефект върху водното ниво веднага. "Всички са със средносрочен хоризонт. Тоест нямаме набор от мерки, които могат днес и сега да повлияят съществено върху поддържане на водното ниво. Но имаме много добър набор от възможности", обясни министърът.

Сред обсъжданите решения са мерки за поддържане на нивото на реката, изграждане на диги, както и възможности за алтернативно осигуряване на воден ресурс при екстремни ситуации. Част от предложенията вече са проучени технически, а за някои има и предпроектни проучвания. Това позволява да се направи оценка както на необходимите инвестиции, така и на времето за реализация.

Петрова посочи, че ситуацията с нивото на Дунав е поставила въпроса и за системите за охлаждане на бъдещите 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй". "При нас от гледна точка на ситуацията с нивото поставихме въпроса и във връзка със системите за охлаждане на 7-и и 8-и блок, тъй като тази ситуация ни накара да видим дали трябва нещо да преосмислим и по отношение на новия проект", каза тя. По думите ѝ различните мерки ще изискват инвестиции за милиони евро, а дори най-лесните за реализация решения ще се нуждаят от около 1 година за проектиране и изпълнение. Въпреки сложната ситуация Петрова увери, че към момента мощностният баланс на страната е добър и няма риск за снабдяването с електроенергия.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.