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Испанското правителство е предложило бившия управител на централната банка на страната Пабло Ернандес де Кос за наследник на Кристин Лагард начело на Европейската централна банка (ЕЦБ). Това става ясно от писмо на испанския вицепремиер Карлос Куерпо до председателя на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис, с което Ройтерс се е запознала.
В писмото Куерпо изразява увереност, че Ернандес де Кос ще пренесе в ЕЦБ качествата, които е показал като ръководител на Испанската централна банка. Той изтъква ангажимента му към по-голяма прозрачност и по-тясна комуникация с обществеността, определяйки работата му като повратен момент за институцията.
Според испанския вицепремиер кандидатът притежава необходимите лидерски качества, за да поеме ръководството на ЕЦБ.
Срокът за номинации за поста от страните в еврозоната изтича днес.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.