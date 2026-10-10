Това означава 1,5 трилиона евро срещу 2 трилиона евро, каквото е предложението на ЕК

648 Снимка: БТА

Дългосрочният бюджет на Европейския съюз за периода 2028-2034 г. трябва да бъде с 8 процента по-нисък от предложените от Европейската комисия 2 трилиона евро, заяви ирландското председателство на ЕС, предаде Ройтерс.

Според ирландското предложение това би довело до бюджет от 1,6 трилиона евро, макар че това ще бъде предмет на ожесточени преговори между страните от ЕС през следващите месеци.

Предложението все пак представлява 30-процентно увеличение спрямо настоящия бюджет, който обхваща периода от 2021 до 2027 г., и със сигурност ще срещне силна съпротива от страна на някои държави, като Германия, които искат да поддържат строг контрол върху разходите, посочва агенцията, цитирана от БТА.

Бюджетът на ЕС е основният източник на финансиране за всички основни политики на блока от 27 държави.

Комисията заяви, че блокът ще трябва да се справи с нови предизвикателства, като например увеличаване на разходите за отбрана и повишаване на конкурентоспособността на Европа, докато някои държави членки на ЕС искат да запазят по-голямата част от разходите за старите политики в подкрепа на селското стопанство и регионалното развитие.

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"Пакетът от преговори осигурява икономии от 8 на сто, или 141 милиарда евро, спрямо първоначалното предложение на Комисията", заяви Ирландия, която понастоящем заема шестмесечното ротационно председателство на ЕС.

Предложението предвижда съкращение от 3 на сто на разходите за регионално развитие, селско стопанство и рибарство спрямо тези на ЕК, както и намаление от 13 на сто на разходите за конкурентоспособност, просперитет и сигурност.

То предвижда 55 млрд. евро под формата на нови възможности за финансиране, произтичащи от мита и продажбата на разрешителни за въглеродни емисии на компании, наред с други източници.

Лидерите на ЕС ще обсъдят ирландското предложение в Брюксел на 15 и 16 октомври. Бюджетът на ЕС, известен като Многогодишна финансова рамка, трябва да бъде одобрен от всички 27 държави членки.

Докато по-пестеливите държави като Германия, Нидерландия и скандинавските страни призовават за съкращения в бюджета, други, сред които Испания, Италия и Полша, настояват разходите да бъдат запазени.

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