Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Дългосрочният бюджет на Европейския съюз за периода 2028-2034 г. трябва да бъде с 8 процента по-нисък от предложените от Европейската комисия 2 трилиона евро, заяви ирландското председателство на ЕС, предаде Ройтерс.

Европа

Според ирландското предложение това би довело до бюджет от 1,6 трилиона евро, макар че това ще бъде предмет на ожесточени преговори между страните от ЕС през следващите месеци.

Предложението все пак представлява 30-процентно увеличение спрямо настоящия бюджет, който обхваща периода от 2021 до 2027 г., и със сигурност ще срещне силна съпротива от страна на някои държави, като Германия, които искат да поддържат строг контрол върху разходите, посочва агенцията, цитирана от БТА.

Бюджетът на ЕС е основният източник на финансиране за всички основни политики на блока от 27 държави.

Комисията заяви, че блокът ще трябва да се справи с нови предизвикателства, като например увеличаване на разходите за отбрана и повишаване на конкурентоспособността на Европа, докато някои държави членки на ЕС искат да запазят по-голямата част от разходите за старите политики в подкрепа на селското стопанство и регионалното развитие.

"Пакетът от преговори осигурява икономии от 8 на сто, или 141 милиарда евро, спрямо първоначалното предложение на Комисията", заяви Ирландия, която понастоящем заема шестмесечното ротационно председателство на ЕС.

17 държави, сред които и България, защитиха селското стопанство в следващия бюджет на ЕС
Виж още 17 държави, сред които и България, защитиха селското стопанство в следващия бюджет на ЕС

Предложението предвижда съкращение от 3 на сто на разходите за регионално развитие, селско стопанство и рибарство спрямо тези на ЕК, както и намаление от 13 на сто на разходите за конкурентоспособност, просперитет и сигурност.

То предвижда 55 млрд. евро под формата на нови възможности за финансиране, произтичащи от мита и продажбата на разрешителни за въглеродни емисии на компании, наред с други източници.

Лидерите на ЕС ще обсъдят ирландското предложение в Брюксел на 15 и 16 октомври. Бюджетът на ЕС, известен като Многогодишна финансова рамка, трябва да бъде одобрен от всички 27 държави членки.

Докато по-пестеливите държави като Германия, Нидерландия и скандинавските страни призовават за съкращения в бюджета, други, сред които Испания, Италия и Полша, настояват разходите да бъдат запазени.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33656
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4370
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10107
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1478
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2337
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5458
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2281
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3759
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1484
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
430