Инвеститорските нагласи в еврозоната се влошават
Спадът се дължи основно на по-песимистичните очаквания за икономиката
Настроенията сред инвеститорите в еврозоната се влошиха през октомври, само месец след като достигнаха най-високото си равнище от над 4 години. Това поставя под въпрос устойчивостта на очакваното икономическо възстановяване, показва проучване на германския институт "Сентикс", цитирано от Ройтерс.
Основният индекс за еврозоната се понижава до 2,7 пункта през октомври спрямо 5,1 пункта месец по-рано. Резултатът е и под очакваните от анализаторите 5 пункта. Спадът се дължи основно на по-песимистичните очаквания за икономиката. Оценката на инвеститорите за текущото състояние на икономиката обаче остава стабилна. Подиндексът, който измерва настоящата ситуация, се задържа на минус 3,3 пункта. В същото време показателят за икономическите очаквания пада с 5 пункта до 8,8 пункта.
"В Германия надеждите за възникващо икономическо възстановяване остават непокътнати, но и там наблюдаваме отслабване на очакванията, което не бива да бъде пренебрегвано", посочва "Сентикс".
Инвеститорските нагласи в Германия също се влошават. Основният индекс за страната се понижава до минус 3,6 пункта през октомври от минус 2,8 пункта през септември. Очакванията за германската икономика са отслабнали по-осезаемо. Съответният подиндекс пада до 8 пункта спрямо 12,3 пункта месец по-рано.
В същото време оценката за текущата икономическа ситуация в Германия се подобрява за 4-ти пореден месец. През октомври тя достига минус 14,5 пункта - най-високото ѝ равнище от май 2023 г.
Така данните показват разминаване между настоящото състояние на германската икономика и очакванията за бъдещето. Докато оценката за текущите условия постепенно се подобрява, инвеститорите стават по-предпазливи относно темпа на възстановяване през следващите месеци.
Проучването на "Сентикс" е проведено между 1 и 3 октомври сред 1030 инвеститори, от които 218 институционални.