Преминаването под тази граница беше поставено като цел от Ердоган

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Инфлацията в Турция е спаднала под 30% за първи път от 2021 г., показват данните на Турския статистически институт за септември. Годишният ръст на потребителските цени е достигнал 29,73%, докато спрямо август цените са се увеличили с 1,84%, предаде БТА.

Преминаването под границата от 30% беше една от поставените от правителството цели. Още през 2025 г. президентът Реджеп Тайип Ердоган заяви, че властите искат инфлацията да слезе под 30% до края на годината, а през 2026 г. да бъде намалена под 20%. Тази цел обаче беше постигната със закъснение.

При представянето на бюджета за 2026 г. Ердоган посочи, че правителството ще ограничава разходите, за да намали бюджетния дефицит и да подпомогне борбата с инфлацията. Изключение са разходите за възстановяването на районите, засегнати от разрушителното земетресение от 6 февруари 2023 г.

Въпреки общото забавяне на инфлацията, някои основни разходи на домакинствата продължават да растат значително. Цените на храните и безалкохолните напитки са с 27,62% по-високи спрямо септември 2025 г., транспортът е поскъпнал с 35,10%, а разходите за жилище, електроенергия, вода и газ са нараснали с 39,99%.

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На месечна база обаче има различна картина. Храните и безалкохолните напитки са поевтинели с 0,20%, докато транспортът е поскъпнал с 2,79%, а разходите за жилище, ток, вода и газ са се увеличили с 2,71%.

Данните за инфлацията имат и пряко отражение върху пазара на наеми. На тяхна база се определя максималното увеличение на някои наеми в Турция, като през октомври лимитът за повишението ще бъде 31,49%.

Така, въпреки че общата инфлация вече е под 30%, разходите за жилище и други основни услуги продължават да оказват силен натиск върху домакинствата.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.