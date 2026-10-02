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Годишната инфлация в еврозоната се ускори до 3,8% през септември, надхвърляйки пазарните очаквания и достигайки най-високото си равнище от септември 2023 г., предаде CNBC.

Цените

През август инфлацията беше 3,2%, докато пазарните прогнози за септември бяха за 3,6%. Така показателят се отдалечава още повече от целта на Европейската централна банка от 2%.

Базисната инфлация, която изключва по-волатилните компоненти, е достигнала 2,5% и е съвпаднала с очакванията на пазара.

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Най-силно влияние върху общия показател оказват цените на енергията. Енергийната инфлация е достигнала 18,8% през септември - най-високото ѝ ниво от януари 2023 г. Продължаващият конфликт в Близкия изток допринася за поскъпването на енергийните ресурси.

Според Хари Улман, анализатор на глобалните капиталови пазари във Validus Risk Management, енергията остава основният двигател на инфлацията, но ускорението през септември показва, че проблемът вече не се изчерпва само с цените на енергията.

По думите му това прави следващото заседание на ЕЦБ на 29 октомври особено важно. "Пазарите намалиха очакванията си за последователни повишения на лихвите през последните дни, след като президентът Лагард заяви, че по-високата доходност по облигациите вече осигурява част от необходимото затягане на паричната политика. Днешните данни за инфлацията правят този аргумент по-труден за поддържане", коментира Улман. Според него централна банка, която отчита опита от 2022 г., няма да иска да изчаква вторичните ефекти от инфлацията да се задълбочат и трайно да се установят, преди да предприеме действия.

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