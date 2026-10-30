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Икономиката на Европейския съюз е нараснала с 1,5% на годишна база през третото тримесечие на 2026 г., а тази на еврозоната - с 1,3%. Спрямо предходните 3 месеца увеличението е съответно 0,5% и 0,4%, показва предварителната оценка на Евростат.

Тримесечният растеж се забавя спрямо периода април-юни, когато брутният вътрешен продукт (БВП) на ЕС се увеличи с 0,7%, а на еврозоната - с 0,6%. На годишна база обаче темпът се ускорява: през второто тримесечие икономиката на ЕС нарасна с 1,4%, а на еврозоната - с 1,2%.

Сред държавите, за които има налични данни, Ирландия отчита най-силен тримесечен растеж - 5,5%. Следват Естония, Испания и Нидерландия с по 0,6%.

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Икономиките на Чехия и Финландия са нараснали с по 0,5%, на Швеция - с 0,4%, а на Белгия - с 0,3%. Германия, Австрия и Португалия отчитат увеличение от по 0,2%, а Унгария - 0,1%. В Италия БВП остава без промяна.

Спад е регистриран в Литва - с 1%, и във Франция - с 0,1% спрямо предходното тримесечие.

На годишна база отново Ирландия е начело с растеж от 3,6%. Следват Швеция с 2,8% и Испания с 2,7%. Франция е единствената държава сред включените в оценката, която отчита годишен спад - от 0,1%. За България все още не са представени данни.

Евростат уточнява, че предварителните оценки се основават на непълна информация и подлежат на ревизии. Особено внимание трябва да се обръща на резултата за Ирландия, тъй като оценката за страната е експериментална и се базира основно на данни за производството.

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