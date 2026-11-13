Потреблението продължава да подкрепя растежа, докато инвестициите и износът намаляват, показват експресните данни на НСИ

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Брутният вътрешен продукт (БВП) на България се е увеличил с 2,5% през третото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година. На тримесечна база растежът е 0,6%, показват експресните оценки на Националния статистически институт (НСИ).

Основен двигател на икономиката остава потреблението. Разходите за крайно потребление са нараснали с 6,3% на годишна база и с 1,4% спрямо второто тримесечие. В същото време инвестициите в основен капитал са намалели с 0,5% спрямо третото тримесечие на 2025 г.

Износът на стоки и услуги се е свил с 5,5% на годишна база, а вносът - с 1%. Въпреки спада на външната търговия салдото по нея остава положително.

Брутната добавена стойност в икономиката е нараснала с 1,9% спрямо третото тримесечие на миналата година. На тримесечна база увеличението е 0,4%.

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В номинално изражение БВП достига 35,51 млрд. евро през третото тримесечие на 2026 г., а създадената брутна добавена стойност възлиза на 30,96 млрд. евро.

Най-голям принос в структурата на БВП има крайното потребление - 77,2% от общия обем, или 27,4 млрд. евро. Бруто капиталообразуването възлиза на 7,75 млрд. евро и формира 21,8% от икономиката.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.