Закриват и две държавни дружества заради "висок корупционен риск". Едното от тях е "Иганово" за предприятието с "Райнметал"

6130 Снимка: БТА

Съкращаване на 400 позиции, намаляване на административните разходи с 37% и закриване на две държавни дружества - "Монтажи" и "Иганово". Това са част от мерките в мащабната структурна реформа в предприятията под шапката на Министерството на икономиката и индустрията, която според министъра Александър Пулев е най-голямата от 2014 г. насам.

На брифинг Пулев съобщи, че реформата е довела до намаляване на персонала с 42 души в централната администрация и до прекратяване на редица практики за непрозрачно възлагане на обществени поръчки и разходване на общо 262 млн. евро.

"Монтажи" и "Иганово" са двете публични предприятия, които ще бъдат закрити заради установен висок корупционен риск.

"Монтажи" е свързано с непрозрачно възлагане на дейности и спорни разходи по строителството и ремонта на язовири. По думите на министъра още в началото на мандата са спрени плащания за 35 млн. евро по индексации на договори. Всички документи и договори са изпратени на контролните органи. "Спираме принципа на черната касичка на предишните управления", заяви Пулев.

Дружеството "Иганово" вече е в процедура по ликвидация. То беше създадено от предишното правителство на Росен Желязков за реализирането на съвместен завод на ВМЗ и германската "Райнметал". Според Пулев за проекта са били предвидени 225 млн. евро, които е трябвало да бъдат възложени без конкурс на 2 компании. Той посочи и възнаграждения от общо 105 хил. евро за борда на дружеството, без да уточни периода.

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Министърът съобщи и за прекратени разходи на Държавната консолидационна компания (ДКК) - над 500 хил. евро за косене през зимата, 400 хил. евро за екзотични командировки и скъпи автомобили, както и 1,5 млн. евро за консултантски и адвокатски услуги. По думите му министерството разполага със 100 квалифицирани юристи и няма необходимост от подобен обем външни услуги.

Съществена част от реформата е преструктурирането на ДКК, под чиято шапка са 9 държавни предприятия, включително "Монтажи". Досега всяко от тях е имало собствени звена за човешки ресурси, правни и счетоводни услуги, информационни технологии и стратегическо развитие.

Тези функции ще бъдат централизирани в общ административен център в ДКК. Очаква се така персоналът да бъде намален със 70%, а годишните икономии да достигнат 3 млн. евро.

"Еко антрацит" и "Еко инженеринг" ще бъдат обединени в едно дружество заради сходния характер на дейността им. Предвижда се също управителните и надзорните съвети на държавните предприятия да бъдат намалени от 5 на 3 членове, а възнагражденията им - с 40%.

По оценка на министерството всички предприети мерки ще доведат до съкращаване на общо 400 позиции и спестяване на 7,5 млн. евро разходи.

По отношение на одобреното от Министерския съвет изграждане на нов завод за барут в Хасковско Пулев заяви, че държавата ще има 50% участие в капитала, като ще предостави терени с отпаднала необходимост. По думите му няма да се използват средства от държавния бюджет. Министърът отказа да разкрие името на инвеститора заради поетите ангажименти за конфиденциалност.

Паралелно продължава подготовката на проекта за завод за барут с германската "Райнметал". Според Пулев индустрията изпитва сериозен недостиг на тази суровина, разговорите с германската компания вървят добре и се обсъждат различни възможни локации.

По темата за бюджетния дефицит и евентуални санкции от Европейската комисия в размер на 60 млн. евро министърът заяви, че Брюксел не диктува решенията на страната и че разговорите с европейските институции са конструктивни. Той посочи, че правителството би приело предложения на опозицията за подобряване на бюджета, но без съкращаване на социалните плащания.

Министърът акцентира и върху резултатите в привличането на инвестиции. По думите му преките чуждестранни инвестиции са нараснали със 100%, а чрез Българската агенция за инвестиции са привлечени проекти за 700 млн. евро, които се очаква да осигурят над 3500 нови работни места. Той отчете и 65% увеличение на инвестициите по механизма за скрининг.

В освободени държавни терени се предвижда изграждането на иновационни хъбове за производства с висока добавена стойност, финансирани с частни средства. Освен това е разработена целева индустриална програма за инвестиции в съществуващи индустриални паркове на стойност 131 млн. евро.

В края на брифинга Пулев благодари на особения управител на "Лукойл" Евгени Симеонов за запазването на социалната функция на компанията. Според министъра дружеството успява да поддържа ниски цени на основните горива, да осигурява нормална възвръщаемост и за първи път от години да плаща данък в размер на 40 млн. евро.

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