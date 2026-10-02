Мерките засягат и чуждестранни доставчици от Индонезия, ОАЕ и Турция

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Администрацията на Тръмп наложи санкции върху железопътния и автомобилния сектор на Иран, както и върху техните чуждестранни доставчици, разширявайки военната си икономическа кампания за изолиране на Техеран, съобщи американското министерство на финансите, цитирано от "Ройтерс"

Санкциите са част от операцията "Икономическо изгнание", обявена на 24 август, която цели да отреже финансирането на Техеран за войната, производството на ракети, кибератаките и Ислямската революционна гвардия (IRGC).

Мярката разширява американския икономически натиск върху Иран от морето към сушата, като засяга секторите, на които Техеран разчита след като военноморската блокада прекъсна доставките на петрол през Хормузкия проток. Разширяващите се санкции обаче рискуват да нанесат тежки щети на обикновените иранци, отбеляза един анализатор.

Американската блокада на иранските пристанища принуди Техеран да разчита повече на автомобилния и железопътния транспорт за превоз на петрол, торове, химикали и други стоки. Новите санкции са насочени именно към тези алтернативи, според Министерството на финансите.

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Мерките засягат Iran Khodro Company (IKCO) и SAIPA Iranian Automobile Manufacturing Company (SAIPA). Според министерството двете компании държат над 90% от вътрешния автомобилен пазар на Иран.

Министерството санкционира и държавната железопътна компания на Ислямска република Иран, която осигурява пътнически и товарни услуги, компанията Raja Passenger Trains, както и Sherkat-E Rah Ahan-E Khamle-O-Naghle (известна още като Railway Transportation Company), която според властите е водеща частна товарна линия.

Министърът на финансите Скот Бесент заяви, че действието "директно засяга поддръжниците на Иран и полага основите САЩ и нашите партньори окончателно да изтощят приходите на режима".

Санкциите засягат и чуждестранни компании от Индонезия, ОАЕ и Турция, които доставят компоненти на иранската автомобилна индустрия.

"Блокадата притисна Иран по море, санкциите все повече го изолират по въздух, а сега Вашингтон стяга икономическите му артерии и по суша", заяви Брет Ериксън, експерт по санкции и управляващ партньор в Obsidian Risk Advisors. "Не можеш да задушиш една икономика по този начин, без да задушиш поминъка на хората, които зависят от нея", допълва той.

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