Митата и енергетиката сред приоритетите на плана "Борба за по-достъпен живот"

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Двама собственици на бизнеси, в двата края на САЩ, искат едно и също - по-ниски разходи и предвидимост, но по различни причини. Демократите спечелиха изборите с обещания за достъпни цени, но Доналд Тръмп все още може да блокира плановете им.

В Тексас Ким Ханкс, собственичка на хотел, ресторант и спа комплекс близо до Остин, казва, че поскъпването на хранителните продукти и горивата я принуждава да увеличава заплатите на своите 300 служители. "За нас достъпността на живота се превърна в постоянно променяща се цел", разказва тя пред Световната служба на BBC.

В Индиана Дани Рейнолдс, който управлява магазин за дрехи и сватбени облекла "Стивънсънс" в Елкхарт, просто иска Вашингтон да започне да работи по-ефективно. "Надявам се просто да намерим някаква последователност и да започнем да работим заедно", казва той.

Демократите твърдят, че са чули и двете послания. "Ние водихме кампания за достъпност на живота, спечелихме изборите с това послание и сега наша задача е да управляваме, като направим живота по-достъпен", заяви лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис в предаването Morning Joe на Ем Ес Нау. Предстои обаче трудната част. Демократите ще контролират Конгреса, но Доналд Тръмп запазва правото си да блокира техните инициативи.

Послание, което достигна до избирателите

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Мащабът на победата на демократите надхвърли очакванията на повечето анализатори. Най-малко 7 места в Сената, заемани досега от републиканци, преминаха към демократите. Зад изборния резултат стои показателно обществено настроение: едва 21% от американците са доволни от посоката, в която се развива страната, въпреки че на пръв поглед икономическите показатели изглеждат добри.

Избирателите обаче не се ръководеха от статистиката. Те гледаха сметките си в магазините, фактурите за електроенергия и цените на колонките на бензиностанциите. В селските райони на Тексас поскъпването започна да вреди дори на републиканците в техните традиционни крепости. Сид Милър, напускащият поста комисар по земеделието на Тексас от Републиканската партия, разказва, че животновъдите получават с 300 до 500 долара по-малко за всяко животно, като същевременно плащат рекордно високи цени за торове. "Те се почувстваха предадени", казва той. Това не беше просто вълна в подкрепа на демократите. Вотът беше и оценка за поскъпването на живота. Въпросът сега е какво действително могат да направят те.

Планът за по-достъпен живот

Под мотото "Борба за Америка с по-достъпен живот" демократите поставят здравеопазването на първо място. Те искат да възстановят допълнителната финансова подкрепа, която правеше здравните застраховки по-евтини по силата на Закона за достъпно здравеопазване, както и да отменят съкращенията в програмата "Медикейд", подписани от президента Тръмп през 2025 г.

Следващите приоритети са митата и енергетиката. Демократите настояват за премахване на вносните налози на президента, които според тях увеличават с хиляди долари годишно разходите за хранителни продукти, торове и строителни материали. Те искат и прекратяване на войната с Иран, която свързват с поскъпването на бензина до средно 4,18 долара за галон - увеличение от близо 40%.

Жилищното строителство също е част от програмата. Някои демократи предлагат през следващото десетилетие да бъдат построени 4 милиона нови жилища.

В данъчната сфера партията иска милиардерите да плащат повече, а данъчните кредити за семействата с деца да бъдат увеличени. Списъкът с обещания е дълъг. Но колко от тях могат да бъдат изпълнени? Какво действително могат да прокарат през Конгреса?

Инвеститорът Кен Фишър, основател на "Фишър Инвестмънтс", обобщава ситуацията директно: "Конгресът не може да прокара нищо въпреки президентско вето. Президентът Тръмп също не може да получи всичко, което иска." Според него резултатът вероятно ще бъде 2 години на относително затишие по отношение на законодателните и регулаторните промени.

С други думи, спечелването на мнозинство в Конгреса не дава на демократите пълна свобода на действие. Президентът Тръмп може да наложи вето върху законодателните инициативи, а преодоляването му изисква мнозинство от 2/3 както в Камарата на представителите, така и в Сената. За избирателите, които очакват по-ниски сметки, това може да бъде разочароващо. Те не гласуваха за политическа безизходица.

Показателен пример са митата. Малко вероятно е Тръмп да се откаже от търговската политика, която е сред основните елементи на неговата програма. За да я променят, демократите ще трябва да привлекат подкрепата на републиканци.

Бърнард Ярос, заместник-главен икономист за САЩ в "Оксфорд Икономикс", очаква средната митническа ставка върху вноса да остане около 10% до края на президентския мандат на Тръмп. Има и още един проблем. Митата носят все повече приходи на американското правителство. През 2024 г. вносните налози са осигурявали малко над 1% от федералните бюджетни приходи. Тази година делът им вече надхвърля 5%. Според Ярос нарастващото им значение за държавните приходи ще направи митата "трудни за пълно премахване от бъдеща администрация". Все пак има възможности за политически компромиси.

Къде могат да бъдат постигнати договорености?

Президентът Тръмп заяви пред Си Ен Би Си, че може да работи с демократите по "много повече въпроси, отколкото хората си представят". Здравеопазването може да се окаже една от тези области.

Ярос допуска възможността за голяма политическа размяна: демократите да се съгласят с удължаването на данъчните облекчения, въведени от републиканците, срещу възстановяване на субсидиите за здравно осигуряване. Той обаче не очаква споразумение преди края на 2027 г., а икономическите ползи от него биха се усетили през 2028 г. Това е дълго чакане за хората, които още днес се затрудняват да плащат сметките си. Демократите могат също да засилят натиска върху бизнеса.

Хенриета Трейз от консултантската компания "Веда Партнърс" смята, че демократите ще потърсят обяснение от компаниите, които са прехвърлили разходите от митата върху потребителите. След решението на Върховния съд през февруари, казва тя, основният въпрос към бизнеса ще бъде: "Взехте ли възстановените суми от митата и след това намалихте ли цените за потребителите?" Компаниите ще трябва да отговорят и на въпроса: "Какво получихте в замяна?"

По думите на Трейз демократите ще подбират много внимателно компаниите, към които ще насочат вниманието си. В Сената демократът от Орегон Рон Уайдън, който се очаква да оглави финансовата комисия, обобщава подхода си с 6 думи: "Достъпност за нас, отчетност за тях".

Той заявява, че ще използва комисията, за да "възстанови правомощията на Конгреса" върху търговската политика. Очаква се застрахователните компании, производителите на лекарства и банките да бъдат привиквани да дават обяснения за дейността си. Някои от най-значимите промени обаче може да се случат на местно равнище. Щатските губернатори и регулаторните органи имат влияние върху цените на електроенергията, а местните власти решават къде могат да се строят нови жилища. Демократите спечелиха губернаторските избори в Тексас, Охайо и Джорджия, където нарастващите разходи за електроенергия на центровете за данни вече предизвикват безпокойство.

Какво не зависи от тях?

Най-трудното изпитание може да се окаже нещо, което демократите не могат да променят с нов закон. Цените на бензина, дизела и торовете ще зависят до голяма степен от развитието на войната с Иран. Прогнозите за следващите месеци обаче се разминават. "Оксфорд Икономикс" предупреждава, че след края на изборите вероятността от нова ескалация "изглежда по-голяма", тъй като цените на бензина вече няма да бъдат толкова важен политически фактор за президента.

И тук има неудобен за демократите сценарий. Ако цените паднат, те може да не успеят да си припишат заслугата. Ако се повишат, ще трябва да понесат част от политическата отговорност.

Предстои и непосредствено изпитание. Финансирането на федералното правителство изтича след 11 декември, а вероятността от ново спиране на работата на държавните институции изглежда тревожно висока.

Демократите спечелиха битката за посланието, че животът трябва да стане по-достъпен. Сега трябва да докажат, че могат действително да намалят разходите на американците.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.