7000 граждани ще преминат обучение по грамотност в областта на ИИ, 10 000 учители ще развият умения, свързани с него, а 5000 държавни служители също ще бъдат обучени

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Хърватският министър на правосъдието, публичната администрация и цифровата трансформация Дамир Хабиян каза днес, представяйки националния план и плана за действие в областта на изкуствения интелект, че Хърватия разполага със солидна цифрова основа и е настъпил моментът да се засили използването на изкуствен интелект, предаде агенция ХИНА, цитирана от БТА.

"Хърватия разполага с експертен опит, цифрова инфраструктура и първите успешни приложения на изкуствения интелект, но все още не използва пълния си потенциал. Чрез националния план искаме да обединим съществуващите капацитети и да ускорим внедряването на изкуствения интелект в икономиката, публичния сектор и обществото", каза той.

"Основното послание е, че хората трябва да останат в центъра на развитието и използването на изкуствения интелект. Той трябва да бъде инструмент, който служи на хората, подобрява процесите в икономиката и публичния сектор и създава нови възможности за гражданите и бизнеса", подчерта Хабиян.

Националният план се основава на развитието на човешките ресурси и умения, разширяването на инфраструктурата и наличието на данни, гарантирането на етичното и законосъобразно използване на изкуствения интелект, както и на насърчаването на научните изследвания, иновациите и внедряването на изкуствен интелект в икономиката.

Общите планирани инвестиции до 2032 г. възлизат на 932,1 милиона евро, а 382,1 милиона евро са предназначени за първия план за действие, обхващащ периода до 2028 г. Най-големият дял от финансирането по плана за действие е предназначен за научни изследвания, иновации и икономическо развитие.

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Съгласно плана за действие 7000 граждани ще преминат обучение по грамотност в областта на изкуствения интелект, 10 000 учители ще развият умения, свързани с изкуствения интелект, а 5000 държавни служители ще бъдат обучени, каза хърватският министър.

Планът за действие предвижда 139 милиона евро за развитие на изчислителната инфраструктура и инфраструктурата за данни. Специален акцент се поставя върху разработването на решения, свързани с хърватския език, с цел укрепване на националния технологичен капацитет и създаване на инструменти, съобразени с нуждите на хърватските граждани и икономиката.

Планът също така насърчава вътрешните иновации и превръщането на научноизследователски и бизнес идеи в конкретни продукти и услуги, като същевременно предвижда използването на изкуствен интелект в обществените услуги.

Използването на изкуствен интелект трябва да се основава на защитата на личните данни, сигурността, отчетността и зачитането на правата на гражданите, отбелязва ХИНА.

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