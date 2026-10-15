Парламентът прие сезонни полици за определени превозни средства след протестите на мотористите. Застрахователите ще определят цените на краткосрочните застраховки.

1700 Снимка: БТА

Собствениците на мотоциклети, кемпери и други определени превозни средства ще могат да сключват застраховка "Гражданска отговорност" за срок от поне 30 дни, вместо да плащат за цяла година. Това предвиждат промени в Кодекса за застраховането, внесени от Стефан Белчев и група народни представители от "Прогресивна България", които бяха приети окончателно от парламента днес с подкрепата на всички парламентарни групи.

Новите правила дават възможност за по-кратко застрахователно покритие на превозни средства, които не се използват целогодишно. В обхвата попадат моторни превозни средства с временна или транзитна регистрация, за срока на валидност на регистрацията, бавнодвижещи се пътни превозни средства, самоходни машини, превозни средства от категория L, къмпинг-ремаркета и къмпинг-автомобили.

Цените на краткосрочните полици ще бъдат определяни от застрахователните компании. Така например собственик на мотоциклет, който го кара само през топлите месеци, или на кемпер, използван основно за летни пътувания, ще може да избере застраховка за по-кратък период.

Промените идват след недоволство сред мотористите заради поскъпването на "Гражданска отговорност" за мотопеди и мотоциклети. През юни представители на мотоклубове в страната излязоха на протест с искане за оставките на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор. Сред настояванията им беше всички застрахователи да предлагат сезонни полици с продължителност под 1 година.

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Приетите промени уреждат и изплащането на обезщетения в случаите, когато застраховател е с отнет лиценз и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи е длъжно да плати по международни споразумения, по които България е страна.

При тези обстоятелства Гаранционният фонд ще може да осигурява необходимите средства чрез Обезпечителния фонд. Предвижда се плащането да бъде извършвано до 7 дни след получаване на уведомление от Националното бюро. След това Гаранционният фонд ще встъпва в правата на бюрото срещу съответния застраховател, за да потърси обратно изплатените суми.

Механизмът обхваща не само обезщетенията за причинени вреди, но и лихвите, разноските по уреждането на застрахователните претенции и разходите за обработването им, дължими на национални бюра или компенсационни органи.

Предвидена е и обратната хипотеза - когато Националното бюро вече е изплатило обезщетението. Ако застрахователят не е възстановил сумата и бюрото не е успяло да се удовлетвори чрез банковата гаранция или презастрахователните договори, Обезпечителният фонд ще трябва да му възстанови средствата в срок до 15 дни от предявяването на вземането.

Новият ред ще се прилага за всички претенции, по които Националното бюро е задължено да плати вместо застраховател с отнет лиценз, независимо дали претенцията е предявена преди или след отнемането на лиценза.

Законодателните изменения дават и допълнителни правомощия на Комисията за финансов надзор. Тя ще може по собствена инициатива да решава за покриване на недостиг на средства във фондовете, управлявани от Гаранционния фонд, вместо да действа единствено по предложение на неговия управителен съвет.

Променя се и механизмът за авансовите вноски на застрахователите. Размерът им ще се определя въз основа на реално внесените суми през предходната календарна година, а срокът за плащане не може да бъде по-кратък от 3 месеца. При забавяне ще се начислява законна лихва.

За вноските в Обезпечителния фонд се въвежда срок за внасяне на общата дължима сума до 31 май на следващата година. Според мотивите към промените целта е постъпленията да бъдат по-равномерни и предвидими, което да подобри ликвидността на фонда и възможността му да изпълнява задълженията си.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.