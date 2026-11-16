Годишната инфлация се ускори до 6%, за 5 г. натрупаното поскъпване е 41,5%
Месечният ръст на цените е 1,2%, като най-силно поскъпване е отчетено при облеклото и обувките, развлеченията и културата
Годишната инфлация в България се е ускорила до 6% през октомври, а цените са нараснали с 1,2% спрямо септември. Това показват окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ), които са малко по-ниски от предварителната оценка за месеца. Първоначалните изчисления сочеха месечна инфлация от 1,3% и годишна от 6,1%.
За сравнение, през септември месечната инфлация беше отрицателна - минус 0,2%, а годишната достигаше 5,7%. От началото на 2026 г. до октомври натрупаното поскъпване е 5,4%. Средногодишната инфлация за периода ноември 2025 - октомври 2026 г. е 5,1%.
Най-сериозно през октомври са се увеличили цените на облеклото и обувките - със 7,4%, както и на стоките и услугите за развлечения, спорт и култура - със 7%. Образователните услуги са поскъпнали с 2,5%.
При храните и безалкохолните напитки увеличението е 0,6%, а при алкохолните напитки и тютюневите изделия - 1,1%. Цените в здравеопазването, жилищното обзавеждане и услугите за дома, личните грижи и информационните и комуникационните услуги са нараснали с по 0,4%.
По-умерено е поскъпването при ресторантите и хотелите, както и при жилищата, водата, електроенергията, газа и останалите горива - с по 0,3%. При транспортните услуги и стоки не е отчетена промяна.
За последните 3 години - от октомври 2023 г. до октомври 2026 г., потребителските цени са се увеличили общо с 13,7%. За последните 5 години натрупаната инфлация достига 41,5%.
Данните по хармонизирания индекс на потребителските цени, който позволява сравнение с останалите държави от ЕС, показват по-ниска месечна инфлация от 0,7% през октомври. Годишният ръст по този показател е 5,9%, а от началото на годината - 5,6%. Средногодишната хармонизирана инфлация за периода ноември 2025 - октомври 2026 г. е 4,4%.