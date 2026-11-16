Месечният ръст на цените е 1,2%, като най-силно поскъпване е отчетено при облеклото и обувките, развлеченията и културата

3011 Снимка: iStock by Getty Images

Годишната инфлация в България се е ускорила до 6% през октомври, а цените са нараснали с 1,2% спрямо септември. Това показват окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ), които са малко по-ниски от предварителната оценка за месеца. Първоначалните изчисления сочеха месечна инфлация от 1,3% и годишна от 6,1%.

За сравнение, през септември месечната инфлация беше отрицателна - минус 0,2%, а годишната достигаше 5,7%. От началото на 2026 г. до октомври натрупаното поскъпване е 5,4%. Средногодишната инфлация за периода ноември 2025 - октомври 2026 г. е 5,1%.

Най-сериозно през октомври са се увеличили цените на облеклото и обувките - със 7,4%, както и на стоките и услугите за развлечения, спорт и култура - със 7%. Образователните услуги са поскъпнали с 2,5%.

При храните и безалкохолните напитки увеличението е 0,6%, а при алкохолните напитки и тютюневите изделия - 1,1%. Цените в здравеопазването, жилищното обзавеждане и услугите за дома, личните грижи и информационните и комуникационните услуги са нараснали с по 0,4%.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

По-умерено е поскъпването при ресторантите и хотелите, както и при жилищата, водата, електроенергията, газа и останалите горива - с по 0,3%. При транспортните услуги и стоки не е отчетена промяна.

За последните 3 години - от октомври 2023 г. до октомври 2026 г., потребителските цени са се увеличили общо с 13,7%. За последните 5 години натрупаната инфлация достига 41,5%.

Данните по хармонизирания индекс на потребителските цени, който позволява сравнение с останалите държави от ЕС, показват по-ниска месечна инфлация от 0,7% през октомври. Годишният ръст по този показател е 5,9%, а от началото на годината - 5,6%. Средногодишната хармонизирана инфлация за периода ноември 2025 - октомври 2026 г. е 4,4%.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.