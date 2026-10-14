Транспортът поскъпва с 3,7%, а храните - с 0,7% за месец, докато развлеченията и културата поевтиняват с над 10%

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Потребителските цени в България са намалели с 0,2% през септември 2026 г. спрямо август, но годишната инфлация се е ускорила до 5,7%. Това показват окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Експресната оценка на статистиката сочеше месечен спад на цените от 0,3% и годишна инфлация от 5,6%. През август месечната инфлация беше минус 0,6%, а годишната - 5,1%.

От началото на 2026 г. до края на септември потребителските цени са се увеличили с 4,2%. Средногодишната инфлация за периода октомври 2025 - септември 2026 г. е 5,1% спрямо предходните 12 месеца.

Транспортът и образованието поскъпват най-много

През септември най-голямо месечно увеличение на цените е отчетено при транспортните услуги - с 3,7%. Образователните услуги са поскъпнали с 3,2%, алкохолът и тютюневите изделия - с 1,1%, а облеклото и обувките - с 0,9%.

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Хранителните продукти и безалкохолните напитки са поскъпнали с 0,7% спрямо август. Увеличение има и при застрахователните и финансовите услуги - с 0,5%, както и при жилищата, водата, електроенергията, газа и другите горива - с 0,4%.

Със същия темп от 0,4% са се повишили цените в групата "Информация и комуникация". При личните грижи, социалната защита и различните стоки и услуги увеличението е 0,2%.

В същото време цените на развлеченията, спорта и културата са намалели с 10,2% за месец. Услугите в ресторантите и хотелите са поевтинели с 1,1%, а стоките и услугите за обзавеждане и поддръжка на дома - с 0,5%. Цените в групата "Здравеопазване" са останали без промяна спрямо август.

Натрупаната инфлация за 5 години е 42,4%

Натрупаното поскъпване, измерено чрез индекса на потребителските цени, достига 12,9% за последните 3 години - от септември 2023 г. до септември 2026 г.

За последните 5 години увеличението е значително по-голямо - 42,4% спрямо септември 2021 г.

Хармонизираната инфлация е 5,6% на годишна база. По европейския хармонизиран индекс на потребителските цени, който позволява съпоставяне на инфлацията между страните от ЕС, месечната инфлация в България през септември е 0%.

На годишна база хармонизираната инфлация е 5,6%. От началото на годината тя достига 4,9%, а средногодишната за периода октомври 2025 - септември 2026 г. е 4,2%.

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