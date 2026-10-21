Новите ядрени технологии и малките модулни реактори придобиват все по-голямо значение за енергийната сигурност и посрещането на растящите енергийни потребности на индустрията

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Енергийната сигурност и нарастващите потребности на индустрията поставят все по-силен акцент върху надеждните енергийни източници с ниски въглеродни емисии. В този контекст развитието на съвременни ядрени технологии, сред които и малките модулни реактори, придобиват все по-голямо значение за посрещане нарастващите нужди от електроенергия в глобален и европейски мащаб, гарантиране сигурността на енергийните системи, предоставянето на конкурентни предимства на държавите посредством достъп до сигурна и достъпна енергия и др.

Тези и други допълващи теми бяха във фокуса на експертен дебат, посветен на ядрената енергетика и технологиите от ново поколение. Той се състоя в рамките на международната среща на високо равнище на Глобалната федерация по конкурентоспособност, проведена на 20 октомври в София. В разговорите се включиха представители на енергийния сектор, бизнеса и научните среди, сред които Андон Ичев, изпълнителен директор на българската технологична компания "Блу Бърд Енерджи"; д-р Брайън Б. Андерсън, директор на Службата за институционално стратегическо планиране към Националната лаборатория "Oak Ridge", САЩ; Дебора Гордън, старши съветник в Longview Fusion Energy Systems, САЩ; проф. Мигел Атайде Маркеш, заместник-ректор по инфраструктурно и стратегическо развитие и професор по мениджмънт в Католическото висше училище по бизнес и икономика към Португалския католически университет и Пламена Ненкова, заместник-изпълнителен директор "Международни отношения и устойчиво развитие" в "Главболгарстрой Холдинг".

Пламена Ненкова, заместник-изпълнителен директор „Международни отношения и устойчиво развитие“ в „Главболгарстрой Холдинг“ (модератор); Андон Ичев, изпълнителен директор на „Блу Бърд Енерджи“; д-р Брайън Б. Андерсън, директор на Службата за институционално стратегическо планиране към Националната лаборатория „Oak Ridge“, САЩ; Дебора Гордън, старши съветник в Longview Fusion Energy Systems, САЩ; проф. Мигел Атайде Маркеш, заместник-ректор по инфраструктурно и стратегическо развитие и професор по мениджмънт в Католическото висше училище по бизнес и икономика към Португалския католически университет.

По време на откриването на дискусията Пламена Ненкова акцентира върху значението на ядрената енергетика за енергийната сигурност и посрещането на нарастващите енергийни нужди на индустрията. Тя открои потенциала на малките модулни реактори като перспективна технология, предлагаща гъвкавост при внедряването и по-кратки срокове за изграждане.

В българския контекст Ненкова подчерта значението на дългогодишния опит на страната в ядрената енергетика и възможностите за надграждането му чрез внедряване на технологии от ново поколение. Тези процеси създават предпоставки за укрепване на енергийната независимост, повишаване на стабилността на електроенергийната система и засилване на конкурентоспособността на икономиката.

Другият български представител в панела - Андон Ичев постави акцент върху потенциала на малките модулни реактори като част от бъдещия енергиен микс на региона и върху възможността от пакетно изграждане на "флотилия" от реактори, съдействащо за по-голяма бързина в изпълнението на проектите, постигане на икономическа ефективност и справяне с административни и регулаторни предизвикателства. Той обърна внимание и на значението на дългосрочното планиране и координацията между бизнеса, институциите и научните среди за създаването на необходимите условия за внедряване на тези технологии.

Като конкретен пример Ичев посочи проекта на BlueBird Energy, базиран на технологията BWRX-300 на GE Vernova Hitachi, като подчерта, че водещата иновация е не само в самата технология, но и в бизнес модела, който позволява изграждането на повече мощности в по-кратки срокове и при оптимизирани разходи. Според него България има потенциал за реализация на повече от един реактор от този тип, което би позволило да се постигнат допълнителни икономически ползи при развитието на нови ядрени мощности.

За първи път България е домакин на годишната среща на Глобалната федерация по конкурентоспособност (GFCC), която събира представители на 20 държави, сред които САЩ, Канада, Бразилия, Япония, Великобритания и Южна Африка и др. Форумът обедини представители на държавните институции, международния бизнес и академичните среди за обсъждане на основните предизвикателства и възможности пред глобалната икономика в контекста на технологичните промени и трансформацията на индустрията. Срещата се провежда по инициатива на GFCC в партньорство с "Главболгарстрой Холдинг", Американската търговска камара в България и Делфийския икономически форум.

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