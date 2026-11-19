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Германските производители на автомобилни компоненти все по-активно навлизат в производството на дронове, отбранителна и космическа техника заради задълбочаващата се криза в автомобилната индустрия, съобщава Euronews. Семейната компания "Йоп" (Jopp) от Бавария вече разполага с капацитет да произвежда по 1000 разузнавателни дрона месечно, като целта ѝ е да намали зависимостта си от автомобилните производители.

Идеята за новото направление се появява, когато договорът на компанията с "Порше" за производство на скоростни механизми наближава края си. Сега "Йоп" произвежда дроновете за германската отбранителна компания "Хайкат" (Highcat), която ги предлага на различни клиенти, сред които армията, полицията и пожарните служби.

Бавария е един от традиционните центрове на германското автомобилостроене, но през последните години се превръща и във важен район за новосъздадени компании в отбранителния сектор. Договорът за дроновете е част от стратегията на "Йоп" да намали дела на приходите си от автомобилната индустрия от сегашните 85% до 60% през 2035 г.

Някога доминиращият автомобилен сектор в Германия е в тежка криза заради засилената конкуренция от Китай и други пазари, високите американски мита и слабите продажби в Европа. По данни на консултантската компания "И Уай" (EY) от 2019 г. насам в германската автомобилна индустрия са съкратени над 140 000 работни места - около 1 от всеки 6.

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Това принуждава производителите на компоненти да търсят нови възможности за развитие. Проучване на консултантската компания "Роланд Бергер" (Roland Berger) от миналата година показва, че близо 80% от германските доставчици за автомобилната индустрия обмислят навлизане в други сектори. Сред най-предпочитаните направления са отбраната, космическите технологии и медицинското оборудване.

Навлизането в производството на дронове позволява на "Йоп" поне да запази сегашния брой на служителите си, заявява управляващият директор на компанията Мартин Бюкс пред АФП. "В някакъв момент се надявам отново да можем да разширяваме дейността си, но засега става дума за запазване на работните места, които имаме", казва той. В компанията вече работят около 1400 души при приблизително 2000 преди 6 години. Междувременно са затворени и 2 нейни завода. "В миналото бяхме много успешни в привличането на нови автомобилни поръчки", обяснява Бюкс. Сега обаче много проекти се отлагат с до 2 години, а клиентите поръчват значително по-малки количества.

"Йоп" не е единствената германска компания за автомобилни компоненти, която търси нови пазари. Много по-големият производител на автомобилни и индустриални компоненти "Шефлер" (Schaeffler), който планира да съкрати над 8000 работни места, също сключва партньорства за навлизане в нови сектори.

През май компанията обяви, че ще произвежда компоненти за космически апарати съвместно с американската компания за сателитни данни "Спайър Глоубъл" (Spire Global). Двете дружества посочиха, че в бъдеще биха могли да започнат и съвместно серийно производство на сателити.

През юни "Шефлер" представи планове да произвежда ударни дронове "Дамоклес" (Damocles), разработени от френската компания "Делeър" (Delair), както и нейния модел "Аспик Интерсептор" (Aspik Interceptor), предназначен за противодействие на вражески дронове.

Автомобилният сектор в Европа продължава да изпитва продължителен спад, предупреди този месец главният изпълнителен директор на "Шефлер" Клаус Розенфелд. "Не мисля, че това ще отмине още утре", добави той.

Самото навлизане в други индустрии обаче няма да бъде достатъчно, за да спаси повечето доставчици на автомобилни компоненти, смята Феликс Моге, експерт по автомобилна индустрия в "Роланд Бергер". Пазарите, към които компаниите се насочват, вече са силно конкурентни. Освен това поръчките от отбранителния сектор обикновено са по-малки и по-трудни за прогнозиране в сравнение с тези от автомобилните производители. "Намирането на нови продуктови сегменти може да бъде интересно допълнение към портфейла на един доставчик, дори и да е малко", коментира Моге пред АФП. По думите му обаче това няма да реши структурните проблеми в автомобилния бизнес.

Бюкс също признава, че е трудно да се прецени колко работни места ще бъдат гарантирани от договора за производство на дронове. В отбранителната индустрия компаниите обикновено сключват рамкови споразумения за определени количества, с възможност за допълнителни поръчки на по-късен етап. "В отбранителния сектор поръчките са на малки партиди", отбелязва той.

При автомобилното производство ситуацията е различна - производствените програми продължават години наред и обемите обикновено могат да бъдат прогнозирани сравнително точно. Въпреки това "Йоп" е била принудена да потърси възможности извън автомобилния сектор, тъй като маржовете в него са "трудни и наистина доста ниски." "За индустрията вече стана наистина трудно и изглежда, че това ще продължи", заключава Бюкс.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.