Индексът на "Ифо" за заетостта спада през ноември след 3 поредни месеца на повишение, като автомобилната индустрия и мебелното производство планират съкращения

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Компаниите в Германия отново ограничават готовността си да наемат нови служители, показва проучване на мюнхенския институт "Ифо" (ifo Institute), цитирано от БТА. Индексът на института за заетостта се понижава до 94,7 пункта през ноември от 95,5 пункта през октомври, прекъсвайки тенденцията на покачване, която се наблюдаваше през предходните 3 месеца.

"Слабото възстановяване през последните месеци претърпя обрат. Все още не се вижда обръщане на тенденцията на пазара на труда", коментира Клаус Волрабе, ръководител на проучванията в института.

В промишлеността нагласите отново се влошават леко, като предприятията продължават да планират съкращения на персонал. Най-силно изразена е тенденцията в автомобилния сектор, където се очаква намаляване на работните места. Същата перспектива се очертава и в мебелното производство.

На фона на тази тенденция производителите на компютри, електронни и оптични изделия остават по-склонни да разширяват екипите си и да назначават нови служители.

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В сектора на услугите също се наблюдава промяна в нагласите. Компаниите, които доскоро планираха да увеличат персонала си, вече отстъпват от тези намерения. Като цяло плановете за съкращаване и за разширяване на броя на служителите са приблизително балансирани. По-осезаемо охлаждане на намеренията за наемане има при фирмите в сферата на информационните технологии, докато агенциите за временна заетост запазват оптимистичните си очаквания.

В търговията и строителството натискът за съкращаване на персонал отслабва в известна степен. Въпреки това предприятията в двата сектора все още предвиждат намаляване на броя на служителите си.

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