Правителството очаква да събере допълнителни 12 млрд. евро за 4 години, браншът предупреждава, че по-високите цени могат да насочат повече пушачи към черния пазар.

643 Снимка: АП/БТА

От днес влизат в сила по-високи акцизни ставки за цигаритеСредната цена на кутия от 20 цигари в Германия в момента е около 8,05 евро, но се очаква постепенно да нарасне, след като Бундестагът гласува поетапно увеличение на акцизите върху тютюневите изделия.

Според разчетите към приетите промени стандартна кутия цигари ще струва средно 8,77 евро през 2027 г., 9,56 евро през 2028 г., 10,42 евро през 2029 г. и 11,36 евро през 2030 г., съобщи Euronews.

При някои по-скъпи марки цената може да достигне 14 евро за кутия. Значително поскъпване се очаква и при тютюна за ръчно свиване на цигари. Така цените в Германия постепенно ще се доближат до тези в други европейски държави, но се очаква да останат под равнищата на някои от най-скъпите пазари на континента, сред които Ирландия, Франция и Нидерландия.

С увеличението на акцизите германското правителство цели да събере допълнителни 12 млрд. евро в рамките на 4 години. Очакваните допълнителни приходи са около 1,5 млрд. евро през 2027 г., като до 2030 г. трябва да достигнат 4,5 млрд. евро. През миналата година държавата е получила 17,6 млрд. евро от акцизи върху тютюневите изделия.

Тютюневата индустрия обаче се съмнява, че планираните увеличения ще донесат очакваните постъпления. Представители на сектора предупреждават, че по-високите цени могат да насочат пушачите към незаконната търговия или към по-евтини цигари от други държави в Европейския съюз. Сред най-силно засегнатите може да се окажат легалните търговци на тютюневи изделия.

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Депутатът от Християндемократическия съюз Карстен Бродесер призова за по-умерено увеличение на акцизите. Според него прекалено рязкото поскъпване може да доведе както до по-ниски данъчни приходи, така и до негативни последици за законната търговия с тютюневи изделия. Предложението му обаче не беше прието.

По време на дебатите в Бундестага депутатът от Германската социалдемократическа партия Инго Фогел призна, че реформата отчасти цели да подпомогне балансирането на бюджета, но има и здравна цел — да направи употребата на никотин по-малко привлекателна.

Той приветства решението акцизите върху пурите и пуретите да не се увеличават толкова рязко, колкото беше планирано първоначално. Данъците върху течностите за електронни цигари обаче бяха повишени малко повече от очакваното. "По-специално евтините продукти не бива да се превръщат в лесен начин за започване на употребата на никотин, затова повишаваме ценовия праг в тази област", заяви Фогел. Той добави, че опасенията на митническите служители и техния синдикат относно евентуално разрастване на черния пазар се приемат "много, много сериозно". Ако търсенето се пренасочи към незаконни канали, "не само ще загубим финансови постъпления, но и ще трябва да се справяме по-често с престъпни мрежи", предупреди депутатът.

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