Данните идват в навечерието на извънредната среща на върха на ЕС, на която европейските лидери ще обсъдят бюджета на съюза за периода 2028-2034 г.

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Германия е останала най-големият нетен вносител в бюджета на Европейския съюз през миналата година, като е внесла с 14,9 млрд. евро повече, отколкото е получила обратно под формата на европейско финансиране. Това показва проучване на Германския икономически институт (IW), цитирано от Ройтерс.

Нетният принос на страната се е увеличил с 1,8 млрд. евро спрямо 2024 г., когато е бил 13,1 млрд. евро. Основната причина за нарастването е увеличаването на общия бюджет на ЕС.

На второ място сред най-големите нетни вносители е Франция с принос от около 5,4 млрд. евро, следвана от Италия с 3,3 млрд. евро.

В другия край на класацията е Полша, която е получила най-много европейски средства над размера на вноската си - нетно 6,7 млрд. евро. Румъния заема второ място сред най-големите нетни получатели с 5,9 млрд. евро, сочат данните на IW.

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Разпределението изглежда различно при сравнение на нетния принос спрямо броя на населението. По този показател Нидерландия е най-големият нетен вносител с 179 евро на човек, непосредствено следвана от Германия със 178 евро.

Германия заема първото място и при съпоставяне на нетния принос с брутния национален доход. Той възлиза на 0,32% от показателя, при 0,28% за Нидерландия и 0,21% за Швеция.

Данните идват в навечерието на извънредната среща на върха на ЕС, насрочена за четвъртък и петък, на която европейските лидери ще обсъдят бюджета на съюза за периода 2028-2034 г.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.