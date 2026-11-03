Проектът предвижда новият механизъм да действа със задна дата от 1 октомври 2026 г. и да се финансира с приходи от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

394 Снимка: БТА

ГЕРБ-СДС внася в Народното събрание проект за решение, с който предлага бизнесът да получава всеки месец пълна компенсация за цената на електроенергията над 92 евро/MWh. Мярката трябва да влезе в сила от 1 октомври 2026 г. и според вносителите ще осигури по-голяма предвидимост на разходите за ток на компаниите.

Предложението беше анонсирано вчера от бившия енергиен министър и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС Жечо Станков. По думите му новият механизъм ще обхване всички представители на малкия и средния бизнес - "от фризьорския салон до кварталния магазин". "Ако предложението на ГЕРБ-СДС не бъде прието, този месец сметките за ток на бизнеса ще бъдат два пъти и половина по-високи в сравнение с лятото тази година", предупреди Станков.

Той свърза поскъпването на стоките и услугите от първа необходимост през последните месеци с високите цени на енергоносителите. Според него Народното събрание трябва да предприеме действия за ограничаване на ефекта от скъпата електроенергия. "Ние сме разработили механизъм, при който при над 92 евро/MWh бизнесът да бъде компенсиран изцяло - 100% над тази цена. Това ще се случва на месечна база. Така ще има предвидимост при сметките на бизнеса", обясни депутатът.

Станков посочи, че действащият механизъм не дава достатъчна яснота на компаниите, тъй като компенсациите се изплащат на 10-месечна база и бизнесът не знае предварително кога ще получи средствата. Той заяви още, че до октомври цената на електроенергията за битовите потребители е била два пъти по-висока от обичайните нива.

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От ГЕРБ-СДС твърдят, че предложената мярка може да бъде финансирана без допълнително натоварване на държавния бюджет. Според бившия финансов министър Теменужка Петкова необходимите средства могат да бъдат осигурени от Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

"Там се очакват близо 400 млн. евро повече от планираните приходи от вноската от 5% върху произведената и продадена електроенергия, както и над 100 млн. евро допълнителни приходи от емисии. Този ресурс е напълно достатъчен, за да покрие мярката, която предлагаме", заяви Петкова.

От партията призоваха управляващото мнозинство да подкрепи проекта и обявиха, че ще настояват той да бъде включен в дневния ред на парламента още тази седмица. "В противен случай тези високи цени на електрическата енергия ще ги видим по щандовете в магазина още през следващата седмица", предупреди Станков.

От ГЕРБ-СДС коментираха и поскъпването на природния газ. Според Станков за 6-те месеца управление на настоящото правителство цената му се е повишила 2 пъти. Той заяви, че партията разработва механизми за подкрепа на около 255 000 домакинства, които използват природен газ за отопление, готвене и топла вода. "Няма мерки нито за горивата, нито за електрическата енергия, още по-малко за природния газ", заяви депутатът.

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