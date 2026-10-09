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ГЕРБ-СДС е подал сигнал до Европейската комисия за предполагаеми манипулации с данни и документи при извънредния одит на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), възложен от Народното събрание на Сметната палата. Това съобщи депутатът от партията Теменужка Петкова в парламента.

По думите ѝ сигналът е изпратен на 8 октомври, след като е станало ясно, че е готов проектът на одитния доклад. Петкова заяви, че според информация, с която ГЕРБ-СДС разполага, след устни указания от Министерството на финансите в АПИ са били подготвяни документи и сертификати за дейности, чието приемане и отчитане е трябвало да стане през 2026 г., но са били отнасяни към бюджетната 2025 г., предаде "Фокус".

Според депутата това би довело до увеличаване на отчетения дефицит за 2025 г. и до намаляване на дефицита за 2026 г. Петкова посочи, че дефицитът за настоящата година е 5,7% от брутния вътрешен продукт.

Тя припомни, че министърът Шишков е бил запознат с твърденията още на 9 септември по време на блиц контрола в парламентарната комисия по регионална политика.

Петкова съобщи, че проектът на доклада е предоставен както на настоящото ръководство на АПИ, така и на бившите ръководители на агенцията, чиято работа е била проверявана.

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Според нея документът поставя под съмнение твърденията на управляващите от "Прогресивна България" за наличието на фактури за извършени пътни дейности, които са били държани в чекмеджета, вместо да бъдат отчетени. Петкова заяви, че при одита не са установени издадени фактури за обсъжданите дейности, нито сертификати, приети от Управителния съвет на АПИ и утвърдени по надлежния ред.

Тя определи това като потвърждение на позицията на ГЕРБ-СДС и изрази очакване Европейската комисия да предприеме необходимите действия по сигнала.

Депутатът от ГЕРБ-СДС Николай Нанков обясни, че сертификатът за извършена дейност има правно действие съгласно съответния договор, след като бъде приет от Управителния съвет на АПИ и подписан от упълномощено лице. По думите му самото извършване на дадена дейност в рамките на календарната година не означава автоматично, че тя е приета и може да бъде отчетена по съответния ред. За това е необходимо да бъдат изпълнени договорните процедури.

Нанков заяви, че в проекта на одитния доклад е посочено, че за обсъжданите дейности няма сертификати, които да са издадени и приети по установения ред. Той също подчерта, че не са установени фактури за тях.

 

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