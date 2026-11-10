"Не е достатъчно всяка държава да развива самостоятелни проекти, необходима е обща регионална визия", заяви транспортният министър

9101 Снимка: Министерство на транспорта

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев призова за ускорено изграждане на поне два нови моста над река Дунав и засилване на координацията между България, Гърция и Румъния по оста Север - Юг. Изявлението бе направено чрез видеовръзка от Атина по време на международния форум "Вертикален коридор. Перспективи за развитие на транспорта на Балканския полуостров", проведен в София. Събитието събра представители на двустранните търговски камари и индустриални организации за обсъждане на инфраструктурните проекти с европейско финансиране в региона.

По думите на транспортния министър съществуващите две съоръжения над река Дунав на разстояние от около 300 километра са крайно недостатъчни за нарастващия трафик. Пеев съобщи, че страната ни ще започне конкретни преговори за изграждането на нови мостови връзки веднага след сформирането на новото правителство в Букурещ. Той постави акцент върху изпълнението на тристранния план за действие, осигуряващ съгласувано кандидатстване за средства от европейските фондове.

"Не е достатъчно всяка държава да развива самостоятелни инфраструктурни проекти. Необходима е обща визия и реализация на съвместни инициативи, които да подобрят свързаността в региона", заяви Георги Пеев пред участниците в конференцията.

Включването на министъра се състоя от гръцката столица, където той провежда работни срещи с министъра на инфраструктурата и транспорта на Гърция Христос Димас. Разговорите в Атина са фокусирани върху напредъка по изграждането на вертикалния транспортен коридор и премахването на логистичните пречки по българо-гръцката граница.

Организатори на международната дискусия в столицата са Българо-гръцката търговско-промишлена камара, Българската търговско-промишлена палата, Българската авиационна индустриална асоциация и Двустранната търговска камара България - Румъния. Форумът постави фокус върху интегрирането на железопътната, пътната и пристанищната инфраструктура на трите съседни държави в общоевропейската транспортна мрежа.

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