Спадът на емисиите от петрол заради кризата в Ормузкия проток съвпадна с дебати за глобалната електрификация и участието на Green Transition Forum в българския павилион

54 Снимка: БТА/АП

Световната конференция на ООН по изменението на климата COP31 в турския курорт Анталия навлезе във втория ден от работата си с ключови дебати около глобалните въглеродни емисии, пакта за електрификация и енергийната сигурност. Началото на форума бе белязано от новия годишен доклад на Global Carbon Project за спад на фосилните емисии вследствие на кризата в Близкия изток, разногласията по целите за възобновяема енергия и отсъствието на официална правителствена делегация от Съединените щати. В рамките на международната среща платформата Green Transition Forum разгърна специализирана програма в партньорство между Dir.bg, Европейската организация за публично право (EPLO) и Circular Gaia. като вчера и днес домакин на нейните сесии е българският павилион, преди утре инициативата да се пренесе в гръцкия.

Основен акцент в досегашния ход на конференцията стана публикуването на 21-вия годишен бюджет на въглеродните емисии от екип под ръководството на д-р Зийк Хаусфадър и проф. Пиер Фридлингщайн. Изследването прогнозира намаление от около 0.4% на въглеродните емисии от изкопаеми горива и цимент през 2026 година до ниво от 38.2 милиарда тона. Анализът показва, че спадът не е резултат предимно от навлизането на чисти технологии, а се дължи най-вече на войната в Близкия изток, засегнала Иран, и затварянето на Ормузкия проток. Този енергиен шок доведе до поскъпване на горивата между 10% и 50% в Европа, САЩ и Китай, предизвиквайки свиване на световното потребление на петрол с 1.9%. Същевременно въглищните емисии отбелязват ръст от 0.6%, подхранван от увеличението на общото замърсяване в Индия с 4.4%, докато емисиите от природен газ отчитат минимален спад от 0.3%.

Паралелно проучване в научното списание Nature Climate Change показва, че макар възобновяемата енергия и електрическите превозни средства да компенсират близо две трети от нарасналото търсене, техният обем все още не гарантира трайна низходяща траектория. Общите глобални емисии, обединяващи изкопаемите горива и обезлесяването, се очаква да достигнат рекорден връх от 43.3 милиарда тона през 2026 година спрямо 42.8 милиарда тона през миналата година. Това увеличение се дължи на торфени пожари и нарушаване на горските масиви в Югоизточна Азия под влияние на феномена Ел Ниньо. Остатъчният въглероден бюджет за задържане на глобалното затопляне до 1.5 градуса по Целзий вече възлиза на едва 150 милиарда тона, равняващи се на под четири години емисии при настоящите стойности.

В пленарната зала на COP31 изпълнителният секретар на Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата Саймън Стийл заяви пред делегатите, че кризата с цените на фосилните горива "разпространява инфлацията като рак по цялата планета". Дипломатическите преговори обаче бързо се натъкнаха на противоречия около проекта за обща декларация за енергетиката. Домакините Турция и Австралия предложиха дялът на електроенергията в крайното потребление да се увеличи от сегашните 23% на 35% до 2035 година. В предложения текст липсва задължение за използване на чиста или възобновяема енергия за постигане на тази цел, отбелязвайки разнородни национални подходи. Това предизвика съпротива сред европейските преговарящи, настояващи за изрично обвързване на мярката с нисковъглеродни източници.

На фона на преговорите се очерта засилена дипломатическа роля на Китай и отсъствие на американската администрация. Вашингтон няма официално правителствено представителство на форума, въпреки че в Сената на САЩ бе придвижен двупартиен закон от 417 страници за ускорено изграждане на енергийна инфраструктура. Пекин пристигна в Анталия без сериозен външен натиск, подкрепен от лидерството си при зелените технологии и спад на националните емисии с 0.9% през 2026 година, докато официални лица оценяват възможността за домакинство на COP33 през 2028 година. Сред значимите събития до момента се наредиха също завръщането на Грета Тунберг след петгодишно прекъсване, обявената от Бразилия пътна карта за поетапен отказ от изкопаеми горива и отворено писмо от над 150 експерти с настояване за включване на защитата на океаните като ключов приоритет в разговорите.

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В този широк международен контекст се развива участието на Централна и Източна Европа. Green Transition Forum се явява за втори път на световната климатична среща след присъствието си на COP29 в Баку през 2024 година. Настоящата мисия стъпва върху резултатите от Green Transition Forum 6.0, състоял се в София от 1 до 5 юни 2026 година с участието на 450 говорители от 37 държави и над 7000 гости в 110 панела. На форума в София индустриалци, икономисти и институционални лидери подписаха Софийската инициатива с президента на Института "Жак Делор" Енрико Лета и вицепремиера Атанас Пеканов, набелязвайки общи стъпки за ускоряване на европейските реформи в рамките на визията "Една Европа, един пазар".

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