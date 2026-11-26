14 години след дълговата криза доходността по гръцките 10-годишни облигации е под тази на Рим и Париж, а публичният дълг бързо се доближава до италианския

256 Снимка: Посолство на Гърция в България

В началото на 2012 г. Гърция беше страната, на която никой не искаше да отпуска заеми. Докато Атина се подготвяше за най-голямото преструктуриране на държавен дълг в историята, доходността по 10-годишните гръцки облигации надхвърли 35%. Италия, която по онова време беше смятана за следващата потенциална жертва на дълговата криза, плащаше над 7% в пика на собствените си финансови тревоги няколко месеца по-рано.

14 години по-късно ситуацията е обърната.

В сряда доходността по 10-годишните гръцки облигации беше 4,15% - под тази на Италия, която достигна 4,37%, и значително по-ниска от френската доходност от 4,73%. За първи път разходите по заемите на Гърция паднаха под италианските през ноември 2019 г., като оттогава, с изключение на прекъсванията в периода до 20 април, тенденцията се задържа. Гръцката доходност се понижи под френската за първи път през януари 2025 г., а от 15 юни насам остава под нея всеки ден.

"Дългът на Гърция е до голяма степен с фиксирана лихва и много дълъг матуритет, а пазарите оценяват държавата значително по-благоприятно, отколкото в миналото, което се вижда и от спредовете при облигациите", коментира пред "Юронюз" Кен Игън, старши директор и ръководител на отдела за суверенен кредит в агенцията за кредитен рейтинг КБРА (KBRA).

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На 20 ноември американската рейтинговата агенция КБРА повиши кредитния рейтинг на Гърция от BBB на BBB+ - с 2 степени над най-ниското ниво на инвестиционен рейтинг, като запази перспективата стабилна.

"Кредитните рейтинги трябва да гледат напред, а не назад, и да отчитат кога кредитните рискове са намалели", заяви Джоан Фелдбаум-Видра, управляващ старши директор по суверенните рейтинги в КБРА.

През 2025 г. Гърция отчете първичен бюджетен излишък от 5,1% от БВП. Това означава, че приходите на държавата са надхвърлили разходите с толкова, преди да бъдат отчетени плащанията по лихвите. Според КБРА това е най-високият показател в Европа.

Събираемостта на данъците също се подобрява значително. Делът на несъбрания ДДС - частта от данъка върху добавената стойност, която би трябвало да постъпи в бюджета, но не е събрана - се свива от 24% през 2019 г. до около 9% през 2024 г. Това е приблизително на нивото на средното за ЕС. "Картината е много различна от годините на суверенната дългова криза", посочи Игън.

Икономиката също се развива в тази посока. Реалният растеж е средно 4,1% годишно в периода 2021-2025 г., значително над темпа за еврозоната. Безработицата се понижава до 7,6% през септември от 8,8% година по-рано.

Гръцките банки, които някога бяха сред най-слабите звена в икономиката, също са в по-добро състояние. Делът на необслужваните кредити намалява от 6,9% през юни 2024 г. до 3,4% през юни тази година.

По данни на Евростат публичният дълг на Гърция намалява до 140,8% от БВП през второто тримесечие на 2026 г. спрямо 152% година по-рано.

За същия период италианският дълг се увеличава до 139,9% от БВП от 137,6%, а френският нараства до 119,1% от 115,4%.

Разликата между Атина и Рим, която преди година е над 14 процентни пункта, вече е под 1 пункт. КБРА очаква гръцкият дълг да се понижи до около 129% от БВП през 2027 г.

Атина също така изплаща заемите, отпуснати по време на спасителните програми, значително предсрочно. Игън определя това като "един от най-ясните признаци за обрат в развитието на Гърция".

Структурата на гръцкия дълг го прави по-лесен за обслужване именно заради преживяното преструктуриране. Заемите по спасителните програми бяха преразгледани няколко пъти, като лихвите бяха намалени, а сроковете за изплащане удължени.

Средният матуритет на държавния дълг е 18 години, а при заемите от Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) - спасителния фонд на еврозоната - достига 32 години.

Тъй като по-голямата част от този дълг е с фиксирани лихви, рефинансирането не е основното притеснение на КБРА в краткосрочен план, отбелязва Игън.

Инвеститорите в гръцки акции изглежда споделят подобна оценка за развитието на страната.

Основният индекс на Атинската фондова борса ATHEX Composite е нараснал с 15,8% от началото на годината, въпреки че в сряда се понижи с 2,8%.

Това е значително по-добро представяне от Euro Stoxx 50 - индекса на най-големите компании в еврозоната, който е повишил стойността си с 1,8%. Италианският FTSE MIB е нараснал със 7,1%, германският DAX - с 0,9%, докато френският CAC 40 е спаднал с 2,1%.

Париж прекара голяма част от годината в условия на политическа нестабилност и нарастващ държавен дълг, а фондовият му пазар не успява да постигне съществен напредък.

В Гърция бюджетните излишъци и намаляването на дълга понижават рисковете, които инвеститорите свързват с цялата страна - от държавните облигации до банковия сектор.

Гърция е постигнала "забележителен напредък" във фискалната сфера, посочва Игън, но само силните бюджетни излишъци няма да бъдат достатъчни, за да се стигне до кредитен рейтинг от категория А.

КБРА ще трябва да види допълнително намаляване на дълга и устойчиво запазване на подобренията в продължение на по-дълъг период.

"По-голямото предизвикателство е по-широката икономика", казва Игън.

Доходите и производителността все още изостават от тези в други европейски държави, а конкурентоспособността и външните уязвимости остават структурни слабости, чието преодоляване ще изисква повече време.

Инфлацията също е проблем. През октомври тя достига 5,7% в Гърция спрямо 4,0% в еврозоната, като основният натиск идва от енергийните разходи, свързани с конфликта в Близкия изток. Страната разчита в значителна степен на вносни горива, а енергийната инфлация достигна 25,4% през септември.

Засега Игън разглежда разликата в инфлацията предимно като вътрешен проблем, който свива доходите на домакинствата и увеличава разходите на бизнеса. Той не очаква тя да се задържи достатъчно дълго, за да подкопае конкурентоспособността на страната. Туристическото търсене, което формира около 13% от БВП, остава силно.

КБРА обаче следи внимателно инфлацията в услугите. През октомври тя достига 6,3% - почти 2 пъти над нивото в еврозоната.

"Притеснението би било, ако по-високата инфлация в услугите се превърне в трайно явление и постепенно започне да ерозира относителната ценова достъпност на страната", казва Игън.

Намаляването на заплатите и цените след кризата направи Гърция по-евтина и по-конкурентоспособна. Загубата на това предимство, по думите му, "би попречила на все още начеващото диверсифициране на икономиката извън туризма".

Според КБРА най-голямата уязвимост на Гърция вече не е в държавните финанси.

"По-голямата слабост е изключително ниското равнище на спестяванията на домакинствата в Гърция", заяви Игън пред "Юронюз". Инвестициите се увеличават, като продуктивните инвестиции достигат най-високия си дял от БВП за последните 30 години през 2025 г.

Гърците обаче не спестяват достатъчно, за да финансират тези инвестиции, поради което недостигът се компенсира с капитал от чужбина. КБРА очаква дефицитът по текущата сметка - показател за разликата между разходите на една държава в чужбина и приходите ѝ оттам - да достигне 6,6% от БВП тази година.

Тази зависимост е управляем риск, докато доверието на инвеститорите остава силно, отбелязва Игън, но същевременно прави Гърция по-уязвима към външни сътресения, каквито Европа преживя "доста през последните години".

Той прави разграничение между сегашната ситуация и миналото. Недостигът на спестявания вече идва от частния сектор и частично се компенсира от преките чуждестранни инвестиции, а не от държавата. Това е "съществена разлика" спрямо механизмите, довели до дълговата криза.

Увеличаването на вътрешните спестявания ще изисква по-високи доходи и производителност, посочва Игън. "Това отнема време."

През 2012 г. инвеститорите се страхуваха, че гръцката държава няма да може да плаща задълженията си.

През 2026 г. тя заема средства на по-ниска цена от Италия и Франция, а въпросът вече е дали гръцките домакинства ще успеят да печелят и спестяват достатъчно, за да бъде запазен този обрат.

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