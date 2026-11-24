463 Снимка: iStock by Getty Images

Атина предлага изграждането на алтернативен транспортен коридор от Украйна през Черно море и Балканите, който да осигурява износа на зърно при продължаващата несигурност на морските маршрути. Планът предвижда всеки ден през България и Румъния да преминават по 2-3 товарни влака с украинска продукция до гръцкото пристанище Александруполис.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис подкрепя маршрут, който свързва Одеса с Констанца в Румъния, Варна в България и гръцките пристанища. Основен логистичен център за претоварването и последващия износ ще бъде Александруполис, като се разглежда и възможността да се използва пристанището в Солун. Това съобщава БНР, позовавайки се на гръцки медии.

За доставянето на зърното до крайните пазари Атина разчита на капацитета на гръцкия корабоплавателен сектор, който може да осигури превоза към други европейски държави и международните пазари.

Предложението идва на фона на нарастващата несигурност в Черно море, която затруднява използването на традиционните морски маршрути и принуждава търговците да търсят алтернативи за транспортиране на украинската продукция. Железопътният коридор би могъл да намали зависимостта от морските доставки и да осигури по-предвидими логистични връзки.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Проектът има и по-широко стратегическо значение. Връзката от Александруполис през България и Румъния до Украйна би могла да се използва и в обратна посока - за превоз на стоки и доставки до Киев след приключването на войната.

Така балканският транспортен коридор може да се превърне не само в алтернатива за износа на украинско зърно при блокирани черноморски пристанища, но и в дългосрочна логистична връзка между Украйна и Югоизточна Европа.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.