Мицотакис настоява Брюксел да предвиди и общоевропейски мерки за подкрепа на домакинствата и бизнеса заради високите цени на енергията

227 Снимка: AP/БТА

Гърция няма да подкрепи намаляване на средствата за земеделие и кохезионна политика в следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз. Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис при пристигането си на срещата на върха в Брюксел, предаде Ройтерс. Така Гърция се позиционира в лагера на т.нар. "Приятели на кохезията" по отношение на дебатите за новия седемгодишен европейски бюджет, където е и България. На другия полюс са страните, които настояват за сериозни, многомилиардни съкращения в рамката, начело с най-голямата икономика на Европа, Германия.

Атина не е съгласна с предложението на ирландското председателство на Съвета на ЕС за бюджета. Според Мицотакис има разминаване между амбициозните цели на Европейската комисия и предвидените за изпълнението им финансови ресурси, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Гръцкият премиер ще настоява в заключителния документ от срещата да бъде включен призив към Европейската комисия да разгледа допълнителни мерки за ограничаване на енергийните разходи. Той иска и по-голяма свобода за националните правителства да подпомагат домакинствата и компаниите, които са най-силно засегнати от поскъпването на енергията.

По думите му усилията на отделните държави трябва да бъдат допълнени от общоевропейски отговор на проблема. "Важно е наред с националните инициативи да има и един европейски отговор на този голям и сложен проблем, който засяга всички европейски държави", заяви Мицотакис.

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