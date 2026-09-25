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"Ръстът на цените не е заради еврото, високата инфлация съвпадна с приемането ни в еврозоната." Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев на конференцията "Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в ЕМС", организирана от Министерството на финансите и Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) в София днес.

Кабинетът "Радев"

По думите му високата инфлация в България е съвпаднала по време с влизането на страната в еврозоната, но това не означава, че двете явления са свързани. Според Донев още през лятото на миналата година цените са започнали да се покачват заради по-високите цени на електроенергията и горивата. "Покачването на инфлацията у нас съвпадна с приемането ни в еврозоната. Но не може да бъде винено еврото за инфлацията в България. В този период започна кризата в Ормузкия проток. Всичко това се отрази. България е отворена икономика и разчита на внос. Всички тези шокове и вариации оказват влияние върху всички стоки и услуги", заяви финансовият министър.

Той подчерта, че през последните месеци натискът върху цените е засилен и от проблемите с доставките в Черноморския регион. По думите му българските производители са постигнали рекордна реколта от пшеница, но заради нарушенията в транспортните връзки част от продукцията не може да бъде изнесена. Допълнителен проблем са ниските нива на река Дунав, които затрудняват доставките към други държави. "Сега имаме още един шок в Черноморския регион - с нарушените вериги на доставка. Приключи добиването на реколтата с пшеница, рекордни добиви, но заради ситуацията в Черноморския регион този добив не може да бъде изнесен. Не може и до други страни заради ниските нива на река Дунав. Това също води до инфлация. Ние сме на трето място по ръст на инфлацията в еврозоната", каза Донев.

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Според него ситуацията с горивата също продължава да създава инфлационен натиск. Правителството предприема мерки за подпомагане на по-уязвимите групи и за ограничаване на поскъпването, като подкрепя производителите по веригата. "Няма как да предотвратим ръста, не знаем до какво ще доведе едно по-нататъшно изостряне на конфликта. Този ръст на инфлацията в България не може да бъде съотнесен към еврото", заяви Донев. Той посочи още, че процентното увеличение на цените на горивата в България остава сред най-ниските в Европейския съюз.

Правителството ще направи всичко възможно Бюджет 2027-а да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. В средносрочната програма на Министерството на финансите е заложено, че догодина недостигът в хазната би трябвало да бъде 3,8% от БВП.

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