Системата трябва да помага на хората не само финансово, но и да им дава възможност да възстановят самостоятелността си, заяви вицепремиерът

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Социалната подкрепа не трябва да се свежда само до изплащането на определена сума. Тя трябва да отчита конкретната ситуация на всеки човек и да му осигурява подходяща помощ според нуждите му. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев при откриването на обществена консултация за бъдещото обединяване на законодателството в областта на социалната подкрепа.

Форумът на тема "Предизвикателства и рискове пред кодифицирането на законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху адекватността на социалните плащания" се организира от Икономическия и социален съвет и Министерството на труда и социалната политика.

Според Донев целта на бъдещото обединяване на правилата трябва да бъде създаването на ясна и предвидима система, която защитава хората в затруднение, но същевременно им помага да възстановят самостоятелността си, когато това е възможно.

Той отбеляза, че условията, в които живеят хората, постоянно се променят. Доходите и цените се движат, домакинствата имат различна структура, пазарът на труда се променя, а демографските процеси и рискът от бедност създават нови предизвикателства.

Затова според него бъдещият кодекс трябва едновременно да гарантира стабилни права и да позволява на социалната система да реагира при различни житейски ситуации.

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"Социалната среда се променя и налага на социалната система адаптивност според всяка различна житейска криза. Променят се доходите, цените, структурата на домакинствата, пазарът на труда, демографската ситуация и рисковете от бедност и социално изключване", каза Донев.

По думите му основният критерий за работеща система трябва да бъде дали човекът, който има нужда от помощ, може лесно да разбере на какво има право и как да го получи. Той трябва да може да получи ясен отговор дали има право на подкрепа, каква ще бъде тя, за какъв период ще я получава, какъв ще е размерът ѝ и какви са неговите права и задължения.

"Според мен трябва да разглеждаме социалната подкрепа като нещо по-широко от предоставянето на определена сума. Разбира се, финансовата помощ е жизненоважна, когато човек няма достатъчно средства за основните си потребности, но в много случаи парите сами по себе си не решават проблема", посочи финансовият министър.

Той даде примери, че човек може да има нужда не само от пари, но и от работа, обучение, социална услуга, подкрепа за семейството или достъп до друга публична услуга. Именно затова индивидуалният подход трябва да бъде основен принцип в системата.

Донев подчерта, че адекватността на социалните плащания не зависи единствено от размера на конкретната помощ. Важно е и как се определя нуждата от подкрепа и дали правилата за нейното отпускане и актуализиране съответстват на икономическите и социалните условия.

Според него бъдещата система трябва да постига баланс между защитата на хората в затруднение и насърчаването на икономическата им самостоятелност, когато това е възможно. "Подкрепата трябва да бъде достатъчна, за да изпълнява своята защитна функция, но когато човек има възможност да възстанови своята икономическа самостоятелност, системата трябва да създава условия и стимули това да се случи", заяви той.

По думите му бъдещият кодекс може да промени начина, по който се гледа на социалната политика - от система, която основно отпуска помощи, към система, която предоставя подкрепа и създава възможности.

Донев посочи, че обсъждането трябва да доведе до социална система, която е лесна за разбиране от гражданите и предвидима за администрацията. Тя трябва да осигурява необходимата помощ на уязвимите хора, но и да отчита реалните икономически условия.

Същевременно според него трябва да се признае, че за част от хората социалната подкрепа няма да бъде временна мярка, а постоянна необходимост за осигуряване на достоен живот.

"Кодификацията ще има смисъл, ако направим системата по-ясна и ефективна за човека в уязвимо положение, по-работеща за институциите и по-адекватна за реалните потребности на обществото", каза в заключение Донев.

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