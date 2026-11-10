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Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев представи основните параметри на проектобюджета на България за 2027 г. пред Европейската комисия. Това стана в рамките на заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) в Брюксел, където Донев се срещна с еврокомисаря по икономика, производителност, изпълнение и опростяване Валдис Домбровскис. Двамата са изразили удовлетворение от добрата комуникация и сътрудничество между Европейската комисия и българското правителство в рамките на ежегодния диалог по Европейския семестър, съобщиха от Министерството на финансите.

Кабинетът "Радев"

Преди заседанието на ЕКОФИН финансовият министър участва и в срещата на Еврогрупата, на която бяха обсъдени макроикономическите и фискалните тенденции в еврозоната, напредъкът по проекта за цифрово евро и развитието на Банковия съюз.

В разширен формат, с участието и на финансовите министри от държавите извън еврозоната, дискусията беше посветена на финансирането на отбраната. Акцентът беше поставен върху по-ефективното използване на публичните средства и възможностите за съвместно възлагане на обществени поръчки. В разговора се включи и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Сред основните теми на заседанието на ЕКОФИН беше европейският пакет за облагане на тютюневите изделия. Въпреки продължилите до късно вечерта преговори финансовите министри не постигнаха обща позиция. Малта остана единствената държава, която не подкрепи последните компромисни предложения на председателството.

В изказването си Гълъб Донев е оценил усилията за намиране на компромис по чувствителното досие и е приветствал възможността за по-дълги преходни периоди при увеличаването на минималните акцизни ставки за някои тютюневи продукти. България е успяла да защити интересите на производителите на суров тютюн. Постигнатото в хода на преговорите решение предвижда земеделските стопани, които отглеждат и сушат тютюн, преди да го предадат на преработвателите, да бъдат изключени от задължението за подаване на информация в системата за проследяване на акцизните стоки.

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Министрите са обсъдили още икономическите ефекти от опростяването на европейското законодателство и напредъка по прилагането на действащите нормативни актове въз основа на последните доклади на Европейската комисия.

В дневния ред са били включени и последиците за европейската икономика и финанси от руската агресия срещу Украйна, както и изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост.

ЕКОФИН е одобрил и заключения относно напредъка по статистическите приоритети на ЕС, като е очертал насоки за по-нататъшната работа. В края на заседанието председателството на Съвета и Европейската комисия са представили основните резултати от срещата на финансовите министри и управителите на централните банки на страните от Г-20, проведена на 15 октомври 2026 г. в Банкок, Тайланд.

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