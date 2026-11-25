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Финансовият министър Гълъб Донев очерта философията на Бюджет 2027 пред депутатите и представи основните му параметри, с което откри дебатите в пленарната зала по макрорамката за догодина на първо четене. Преди това народните представители приеха бюджета на ДОО.

Донев съобщи, че управляващите са положили усилия през последните дни, така че общините да получат 110 млн. евро допълнително към субсидията за следващата година. Средствата са за зимно поддържане, както и за компенсиране на увеличените възнаграждения заради ръста на заплатите с 5%.

Предложението за допълнителните средства в бюджета ще направят между първо и второ четене депутати от "Прогресивна България", обяви вицепремиерът. Парите ще бъдат осигурени от еднократна вноска от 114 млн. евро, формирана от очакваната капиталова печалба на ББР от продажбата на акциите на ПИБ, придобити през 2020 г., обясни Гълъб Донев.

"С проекта на бюджет правим уверена крачка към постигането на сериозната задача - да излезем начисто в план-сметката на държавата", формулира главната цел на правителството финансовият министър. "Работим в условия на процедура по прекомерен дефицит при планиран дефицит през 2027 от 3,5% от БВП", напомни Донев.

"Това са обективни ограничения, които не можем да пренебрегнем, нито да заобиколим с политически пожелания. На една част от нас много се хареса метафората на премиера за отказалите спирачки - нали знаете какво се случва в тази ситуация? Глобяват ви", направи препратка той към предупреждението на ЕК за евентуални финансови санкции към страната ни.

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Вицепремиерът обаче коментира, че "в препоръката на ЕК за глоба няма и следа от липса на доверие - точно обратното". "Когато държиш на своите партньори, ползваш дисциплиниращи мерки, за да ги подкрепиш да постигнат балансиран бюджет", разтълкува становището на ЕК министърът на финансите.

Донев напомни за тежките финансови изкривявания, резултат от управленските практики, описани в докладите на Сметната палата и изкуствения дефицит от 2025 г., по думите му. Министърът добави, че добрата прогноза на Европейската комисия за 2027 г. е доказателство, че курсът на правителството е правилен.

"Нашата отговорност днес е да намерим реалния баланс между потребностите на обществото и реалните възможности на държавата. Даваме нова посока на възстановяване на публичните финанси по пътя на устойчивостта. Осигуряваме ресурс за инвестиции, с които ще се модернизира и изгражда публична инфраструктура. Няма място за внушения, че едва ли не Бюджет 2027 ограбва гражданите и бърка в джоба им", каза Гълъб Донев.

Той изрази готовността на мнозинството и кабинета да се вслуша в предложения на опозицията по макрорамката, но подчерта, че те трябва да бъдат финансово обезпечени и да бъде разчетен дългосрочната им полза.

"Отворени сме за разумни предложения, но всяко обещание и разход трябва да има финансово покритие", посочи той. Освен финансовото изражение, трябва да са посочени и последствията занапред от всяко предложение, обясни той.

Децата и семействата са наш приоритет, подчерта още Донев и изреди основните параметри в план-сметката.

За догодина се залага дефицитът по консолидираната фискална програма да се свие до 3,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2027 г., докато на начислена основа се очаква да е от 4,2%. Максималният размер на новия дълг догодина се предлага да бъде 8,6 млрд. евро. В края на 2027 г. общият държавен дълг се очаква да възлиза на 44,3 млрд. евро или 31,4 на сто от БВП. Линията на бедност е 443 евро, с която са обвързани социалните плащания.

Проектобюджетът е изготвен при прогнозиран икономически растеж за следващата година от 2,5 на сто и средногодишната инфлация от 4 на сто. 6 милиарда и 5 млн. евро са средствата за капиталови разходи, добави Донев.

"Даваме нова посока на възстановяване на публичните финанси по пътя на устойчивостта. Осигуряваме ресурс за инвестиции, с които ще се модернизира и изгражда публична инфраструктура. Очаквам задълбочен дебат с аргументи за последствията от всяко предложение. Отговорното бюджетиране е държавата да може да гарантира финансово ангажиментите си в утрешния ден", обобщи финансовият министър пред депутатите.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.