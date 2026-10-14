Париж отхвърля план, основан основно на съкращения, а спорът с Германия се изостря преди срещата на върха в Брюксел за бюджета на ЕС за 2028-2034 г.

1966 Снимка: Ludovic Marin/Pool Photo via AP/БТА

Франция няма да подкрепи споразумение за следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, ако той не предвижда значителни нови източници на приходи. Това предупреди Елисейският дворец ден преди срещата на върха на ЕС в Брюксел, съобщава Франс прес, цитиран от БТА. Френското президентство критикува предложенията, които поставят акцент основно върху намаляването на разходите, вместо да търсят допълнително финансиране за европейските политики. "Виждаме ограниченията на предложението, което е съсредоточено изключително върху съкращаването на бюджетните разходи", заяви Елисейският дворец.

Париж настоява в бюджета за периода 2028-2034 г. да бъдат включени "значителни нови собствени ресурси" - допълнителни приходи, които постъпват пряко в бюджета на ЕС. Според френското президентство това е "абсолютно необходимо условие" за постигане на споразумение.

Сред обсъжданите възможности са предложения на Европейския парламент за облагане на цифровите услуги, криптоактивите, хазартните игри и онлайн залозите. Франция смята тези идеи за перспективни начини за увеличаване на приходите на Съюза. Спорът се изостря на фона на разногласията между Франция и Германия относно размера и структурата на следващата многогодишна финансова рамка.

Ирландия, която в момента председателства Съвета на ЕС, предложи съкращаване на разходите със 140 млрд. евро спрямо първоначалния проект на Европейската комисия. Намаленията засягат най-вече средствата за повишаване на конкурентоспособността и за развитие.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Това предложение обаче не успя да удовлетвори Германия и други държави, които настояват за по-значителни икономии. В същото време Франция и други страни, подкрепящи по-амбициозен бюджет, се противопоставят на прекомерното ограничаване на средствата. Въпросът ще бъде сред темите на срещата на европейските лидери в Брюксел, насрочена за четвъртък и петък.

Ръководителите на европейските институции се стремят да постигнат споразумение за следващия бюджет преди края на годината. Целта е преговорите да не се застъпят с натоварения изборен календар в държавите членки през 2027 г., когато във Франция предстоят президентски избори.

Постигането на договореност обаче остава трудно заради различията между страните по два основни въпроса - колко средства трябва да бъдат осигурени за общите европейски приоритети и откъде да дойдат парите.

Новата многогодишна финансова рамка ще определи разпределението на средствата от европейския бюджет за периода 2028-2034 г., включително финансирането за конкурентоспособност, развитие и останалите общи политики на ЕС.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.