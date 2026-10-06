Председателят на Еврокомисията защити предложеното финансиране за 2028-2034 г., докато Германия и съюзниците ѝ настояват за значително свиване на разходите

1237 Снимка: БТА/АП

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди срещу големи съкращения в следващия 7-годишен бюджет на Европейския съюз, като така отхвърли призивите на Германия за сериозно намаляване на разходите. В реч пред Европейския парламент в Страсбург днес фон дер Лайен заяви, че свиването на общия бюджет на ЕС ще застраши ключови приоритети като конкурентоспособността и енергийната независимост. "Бих искала да предупредя срещу големи съкращения. Те биха рискували да засегнат сериозно ключови приоритети, за които всички заедно сме постигнали съгласие", каза тя пред евродепутатите.

Предупреждението идва дни преди ирландското председателство на Съвета на ЕС, което ръководи преговорите по бюджета, да представи очаквания нов преговорен документ с актуализирани финансови параметри. Досега фон дер Лайен определяше предложението на Европейската комисия за бюджета за периода 2028-2034 г. като "най-амбициозното досега". С навлизането на преговорите между правителствата в решаваща фаза обаче тя зае по-предпазлива позиция.

В послание към Берлин председателят на ЕК припомни, че предложението на Комисията предвижда бюджетът да възлиза на 1,26% от брутния национален доход на ЕС. Това представлява сравнително малко увеличение спрямо настоящата 7-годишна финансова рамка. Фон дер Лайен подчерта и необходимостта от одобряване на "значителен пакет от нови собствени ресурси". Става дума за общоевропейски източници на приходи, които трябва да финансират бюджета и да намалят размера на националните вноски на държавите членки към ЕС.

Правителствата на държавите членки се опитват да постигнат споразумение до края на годината. Причината за ускоряването на преговорите са предстоящите през 2027 г. избори във Франция, Италия и Полша, които могат да усложнят допълнително процеса. Въпреки наближаващия краен срок държавите все още са далеч от съгласие за размера на следващия бюджет.

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Германия и нейните съюзници в Северна Европа настояват Ирландия да заложи мащабни съкращения в различни направления на бюджета, достигащи стотици милиарди евро.

На противоположната позиция са 17 държави от Южна и Източна Европа, водени от Италия и Румъния. Те настояват да бъдат запазени средствата за земеделските производители и регионалното финансиране по кохезионната политика. Миналата седмица страните изпратиха съвместно писмо с тази позиция.

По време на отделно изказване пред Европейския парламент във вторник португалският премиер Луиш Монтенегро заяви, че "няма европейска конкурентоспособност без сближаване и няма европейско сближаване без конкурентоспособност". Той защити позицията на държавите, които настояват за запазване на разходите, като посочи, че приносът на Португалия към бюджета на ЕС като дял от БВП е по-висок от този на Германия и други по-богати държави. "Да дадеш 10 от 100 е много повече, отколкото да дадеш 50 от 1000", каза Монтенегро пред евродепутатите.

Германия обаче продължава да настоява, че приносът ѝ към бюджета на ЕС е прекалено висок. В понеделник германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че "липсата на нова финансова рамка е далеч най-изгодното финансово решение за Германия" - позиция, възприета като предупреждение към останалите държави в преговорите.

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