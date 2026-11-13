Парламентът прие на първо четене разширяване на правомощията на независимия орган. Опозицията предупреди, че с промените се премахват националните ограничения за бюджетния дефицит

124 Снимка: БТА

Фискалният съвет ще трябва да одобрява пролетната и есенната макроикономическа прогноза на министъра на финансите в срок до 5 работни дни от получаването ѝ. Това предвиждат промени в Закона за Фискалния съвет и автоматичните корективни механизми, приети на първо четене от парламента, предаде БТА. Законопроектът е внесен от Министерския съвет.

Целта е прогнозите, на които се основават държавният бюджет и средносрочните планове за публичните финанси, да бъдат проверявани от независим орган. Това е и изискване на европейското законодателство.

Промените разширяват и аналитичните функции на Фискалния съвет. Той ще следи дали държавата спазва основните бюджетни ограничения и ще прави независима оценка на прогнозите за икономиката и бюджета. Поне веднъж в рамките на мандата си съветът ще трябва да анализира доколко последователна и ефективна е цялостната бюджетна политика.

Органът ще оценява и дали бюджетните резултати съответстват на националния средносрочен фискално-структурен план. Ще може да изразява становища и по икономическите допускания, върху които се основава планът за нетните разходи на държавата.

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Оценките и препоръките на Фискалния съвет няма да бъдат задължителни за правителството. Ако Министерският съвет или отделни министри не се съобразят с тях, обаче ще трябва писмено да обяснят причините и да публикуват мотивите си в срок до 2 месеца. Предвижда се работата на съвета да бъде подчинена на специална методология, която да гарантира обективност и да следва европейските и международните практики.

Промените бяха подкрепени от 113 депутати от "Прогресивна България". Против гласуваха 39 народни представители от "Демократична България", "Продължаваме промяната", "Възраждане" и 1 депутат от ГЕРБ-СДС. Въздържаха се 23-ма представители на ГЕРБ-СДС и ДПС.

По време на дебатите Мартин Димитров от "Демократична България" предупреди, че с този законопроект и приетите ден по-рано промени в Закона за публичните финанси се премахват националните механизми за ограничаване на бюджетния дефицит с аргумента, че вече има европейски правила. "Премахвате спирачките, корективните механизми, и засилвате камиона към катастрофа", заяви той.

Според Димитров целта трябва да бъде балансиран бюджет. Той се позова на доклад на Фискалния съвет от предишния ден, според който правителството на "Прогресивна България" не изпълнява изискванията по процедурата за свръхдефицит и условията за 2026 и 2027 г. "Махате спирачките - казвате няма нужда от локални спирачки, защото има международни", коментира депутатът. От "Демократична България" ще предложат между първо и второ четене нови национални правила за ограничаване на бюджетния дефицит.

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