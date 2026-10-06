Съветът настоява за пенсионна реформа и изравняване на осигурителните правила за държавния и частния сектор, включително за полицаи и военни

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Фискалният съвет препоръчва бюджетният дефицит да бъде ограничен до 2% от БВП през 2027 г. и до 1% през 2028 г. За постигането на тези цели институцията настоява за по-сериозно ограничаване на разходите от вече предвиденото 10% съкращение на разходите за администрацията.

В становището си по подготовката на бюджета за 2027 г. институцията подчертава, че това е особено важно заради започналата процедура по свръхдефицит.

Съветът предупреждава и за риск от навлизане в дългова спирала. Особено внимание се обръща на нарастващите разходи за лихви, които се очаква да достигнат 1,88 млрд. евро през 2028 г., или около 1,3% от БВП. По-високите плащания по държавния дълг ограничават възможностите за финансиране на други важни сфери, сред които образованието и здравеопазването.

Фискалният съвет препоръчва и трайно преразглеждане на правилата, по които се увеличават заплатите и пенсиите, така че промените да водят до устойчив положителен ефект върху публичните финанси.

Сред препоръките е и задълбочен анализ на причините за системното неизпълнение на планираните капиталови разходи. Според съвета са необходими мерки за по-добро планиране и реално изпълнение на инвестиционната програма на държавата.

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Фискалният съвет настоява за реформа на пенсионната система, която да стимулира развитието на втория и третия пенсионен стълб. Институцията обръща внимание и на продължаващото сближаване на размера на различните пенсии, което според нея отслабва връзката между осигурителния принос и размера на получаваното пенсионно плащане.

Съветът подкрепя и промяната в осигурителното разпределение между държавата и служителите в публичния сектор. Предложението е от 1 януари 2027 г. съотношението между личната осигурителна вноска и вноската на държавата като работодател да бъде изравнено с това в частния сектор - 40/60.

Според Съвета мярката трябва да обхване и полицаите и военните. Те бяха изключени от промяната, влязла в сила от 1 август 2026 г., с която държавните служители започнаха да поемат част от личните си осигурителни вноски.

Фискалният съвет поставя под въпрос и ефективността на увеличаващите се разходи по основните направления на Националната здравноосигурителна каса.

Според институцията постоянното нарастване на тези разходи само по себе си не показва подобряване на ефективността или качеството на здравните услуги. Вместо това се задълбочава зависимостта от допълнителни трансфери от държавния бюджет, необходими за балансиране на бюджета на НЗОК.

Съветът препоръчва да се изясни по-добре и връзката между здравната политика на Министерството на здравеопазването и НЗОК като основен платец на медицинските услуги.

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