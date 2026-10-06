Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Фискалният съвет препоръчва бюджетният дефицит да бъде ограничен до 2% от БВП през 2027 г. и до 1% през 2028 г. За постигането на тези цели институцията настоява за по-сериозно ограничаване на разходите от вече предвиденото 10% съкращение на разходите за администрацията. 

В становището си по подготовката на бюджета за 2027 г. институцията подчертава, че това е особено важно заради започналата процедура по свръхдефицит.

Съветът предупреждава и за риск от навлизане в дългова спирала. Особено внимание се обръща на нарастващите разходи за лихви, които се очаква да достигнат 1,88 млрд. евро през 2028 г., или около 1,3% от БВП. По-високите плащания по държавния дълг ограничават възможностите за финансиране на други важни сфери, сред които образованието и здравеопазването.

Фискалният съвет препоръчва и трайно преразглеждане на правилата, по които се увеличават заплатите и пенсиите, така че промените да водят до устойчив положителен ефект върху публичните финанси.

Сред препоръките е и задълбочен анализ на причините за системното неизпълнение на планираните капиталови разходи. Според съвета са необходими мерки за по-добро планиране и реално изпълнение на инвестиционната програма на държавата.

МФ чака 3% ръст на икономиката, Фискалният съвет - до 2,8%
Виж още МФ чака 3% ръст на икономиката, Фискалният съвет - до 2,8%

Фискалният съвет настоява за реформа на пенсионната система, която да стимулира развитието на втория и третия пенсионен стълб. Институцията обръща внимание и на продължаващото сближаване на размера на различните пенсии, което според нея отслабва връзката между осигурителния принос и размера на получаваното пенсионно плащане.

Съветът подкрепя и промяната в осигурителното разпределение между държавата и служителите в публичния сектор. Предложението е от 1 януари 2027 г. съотношението между личната осигурителна вноска и вноската на държавата като работодател да бъде изравнено с това в частния сектор - 40/60.

Според Съвета мярката трябва да обхване и полицаите и военните. Те бяха изключени от промяната, влязла в сила от 1 август 2026 г., с която държавните служители започнаха да поемат част от личните си осигурителни вноски.

Фискалният съвет поставя под въпрос и ефективността на увеличаващите се разходи по основните направления на Националната здравноосигурителна каса.

Според институцията постоянното нарастване на тези разходи само по себе си не показва подобряване на ефективността или качеството на здравните услуги. Вместо това се задълбочава зависимостта от допълнителни трансфери от държавния бюджет, необходими за балансиране на бюджета на НЗОК.

Съветът препоръчва да се изясни по-добре и връзката между здравната политика на Министерството на здравеопазването и НЗОК като основен платец на медицинските услуги.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33656
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4370
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10107
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1478
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2337
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5458
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2281
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3759
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1484
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
430