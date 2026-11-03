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Бюджетният дефицит през октомври може да достигне най-високото си равнище за последните 20 години. За това предупреждава Фискалният съвет, като се позовава на данните на Министерството на финансите за изпълнението на бюджета към края на септември и прогнозата на ведомството за октомври.

Според очакванията на финансовото министерство дефицитът с натрупване от началото на годината ще нарасне до 5,2 млрд. евро в края на октомври, което се равнява на 4% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП). За сравнение, към края на септември той е бил 3,6692 млрд. евро, или 2,8% от БВП.

Бюджетният дефицит достигна 3,669 млрд. евро към края на септември
Виж още Бюджетният дефицит достигна 3,669 млрд. евро към края на септември

Това означава, че само през октомври бюджетната дупка ще се разшири с около 1,5 млрд. евро - сума, равняваща се на 1,2% от прогнозния БВП.

От Фискалния съвет посочват, че подобен размер на дефицита би бил без прецедент за последните 20 години в два аспекта - както като месечно увеличение през октомври, така и като натрупан недостиг за първите 10 месеца на годината.

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