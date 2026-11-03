Само през октомври бюджетната дупка ще се разшири с около 1,5 млрд. евро

485 Графика: Фискален съвет

Бюджетният дефицит през октомври може да достигне най-високото си равнище за последните 20 години. За това предупреждава Фискалният съвет, като се позовава на данните на Министерството на финансите за изпълнението на бюджета към края на септември и прогнозата на ведомството за октомври.

Според очакванията на финансовото министерство дефицитът с натрупване от началото на годината ще нарасне до 5,2 млрд. евро в края на октомври, което се равнява на 4% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП). За сравнение, към края на септември той е бил 3,6692 млрд. евро, или 2,8% от БВП.

Това означава, че само през октомври бюджетната дупка ще се разшири с около 1,5 млрд. евро - сума, равняваща се на 1,2% от прогнозния БВП.

От Фискалния съвет посочват, че подобен размер на дефицита би бил без прецедент за последните 20 години в два аспекта - както като месечно увеличение през октомври, така и като натрупан недостиг за първите 10 месеца на годината.

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