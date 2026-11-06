Държавният дълг ще продължава да расте в следващите три години до 35,5% от БВП

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Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет за 2027 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2027-2029 г., която съдържа мотивите към законопроекта. Документите очертават план за постепенно свиване на бюджетния дефицит, ограничаване на публичните разходи и забавяне на нарастването на държавния дълг, като същевременно се предвиждат увеличения на пенсиите, заплатите в бюджетната сфера и част от социалните плащания.

По-рано през деня министър-председателят Румен Радев и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев представиха в Университета за национално и световно стопанство основните параметри на финансовата рамка. Правителството определя бюджета като план за оздравяване на публичните финанси, в който ограничаването на разходите трябва да върви заедно със запазване на основните социални ангажименти.

Икономически растеж и инфлация

Есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите предвижда реалният растеж на българската икономика да достигне 2,5% през 2027 г., след което да се забави до 2,4% през 2028 и 2029 г. Средногодишната инфлация се очаква да бъде 4% през 2027 г., 2,6% през 2028 г. и 2,4% през 2029 г.

Прогнозата за икономическата активност е основана на очаквания за по-умерено нарастване на потреблението на домакинствата в съответствие с динамиката на доходите. Според есенната макроикономическа оценка икономиката ще запази растежа си, но темпът му ще бъде по-нисък от очаквания за 2026 г. Министерството отчита като съществен риск развитието на международната обстановка и цените на енергийните суровини.

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Дефицитът се свива, но дългът продължава да расте

Дефицитът по консолидираната фискална програма (КФП) се предвижда да намалее от очакваните 5,5% от брутния вътрешен продукт през 2026 г. до 3,5% през 2027 г. В прогнозата е заложено последващо свиване до 3,1% през 2028 г. и 2,4% през 2029 г.

Общото ниво на приходите, помощите и даренията по КФП се очаква да бъде в диапазона 35,6-36,1% от БВП през трите години. Разходите постепенно ще намаляват като дял от икономиката - от 39,6% през 2027 г. до около 38% в края на прогнозния период.

Отделно от дефицита по КФП, прогнозата разглежда и салдото на сектор "Държавно управление", изчислявано по европейската методология. То се очаква да се подобри с 0,8 процентни пункта през 2027 г. до 4,2% от БВП, след което да се свие до 3,5% през 2028 г. и 2,8% през 2029 г. Двата показателя не трябва да се смесват, тъй като се изчисляват по различни методологии и обхват. Нетните разходи, финансирани на национално ниво, се очаква да нараснат с 0,7% през 2027 г., с 3,4% през 2028 г. и с 2,4% през 2029 г.

Държавният дълг ще продължи да се увеличава в абсолютна стойност. В края на 2027 г. той се прогнозира на 44,3 млрд. евро, или 31,4% от БВП. През 2028 г. се очаква да достигне 50,7 млрд. евро, равняващи се на 33,6% от БВП, а през 2029 г. - 56,7 млрд. евро, или 35,5% от БВП.

Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2027 г., е 8,6 млрд. евро. Предвидените лимити за следващите години също остават високи - 8,5 млрд. евро през 2028 г. и 7,9 млрд. евро през 2029 г. Сред причините за необходимостта от ново финансиране са покриването на бюджетния дефицит, рефинансирането на падежиращи задължения и осигуряването на средства за инвестиционни проекти.

Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2027 г. е определен на 2,6 млрд. евро. В разходите по обслужването на държавния дълг са отчетени и лихвените плащания, които нарастват с увеличаването на задълженията и необходимостта от рефинансиране.

Данъчни и осигурителни промени

Данъчната политика за периода 2027-2029 г. е насочена към поддържане на икономическия растеж, подобряване на бизнес средата, ограничаване на данъчните злоупотреби и укрепване на фискалната устойчивост. Основните данъчни ставки се запазват, но се предвиждат промени в отделни режими, облекчения и данъчни основи.

Сред предложенията е възможността данъчните загуби да се пренасят последователно през следващите 10 години до пълното им изчерпване. За всяка отделна година ще може да се приспада загуба в размер до 70% от положителния данъчен финансов резултат.

Предвижда се и ускорена данъчна амортизация за инвестиции в технологии за изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура. Мярката ще се прилага за данъчните периоди от 2027 до 2029 г. Целта е да се насърчат инвестициите в цифровизация и модернизация на производствените и бизнес процесите.

Максималната стойност на ваучерите за храна се увеличава до 200 евро месечно, а общата годишна квота за предоставянето им - до 1,5 млрд. евро. Запазва се необлагаемият размер до 102,26 евро, като над тази сума се предвижда облагане съгласно предложения режим, който е 7%.

За финансовата 2027 г. се въвежда еднократен данък върху свръхпечалбата за определени икономически сектори. Мярката обхваща компании от сектори, в които се отчита значително нарастване на печалбите, сред които финансови институции, застрахователи, големи търговски вериги, телекомуникационни компании, дружества за бързи кредити и обменни бюра. Предвидената ставка е 33% върху определената по закон данъчна основа. Част от събраните средства ще може да бъде възстановена при изпълнение на условия за реинвестиране, като целта е да се съчетае еднократното облагане с насърчаване на инвестициите.

Променя се и алтернативният данък за игралните автомати, игралните маси и останалото игрално оборудване в наземните игрални зали и казината.

Съществено се разширяват данъчните облекчения за семействата с деца. Размерът им се увеличава до 5000 евро за едно дете, 10 000 евро за две деца и 15 000 евро за три и повече деца. За отглеждане на дете с увреждане облекчението се определя на 12 000 евро.

Въвежда се и ново данъчно облекчение за детско развитие, което ще покрива разходи за здравни, образователни и спортни дейности. Максималният размер ще бъде 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две деца и 6000 евро за три и повече деца.

Предвижда се въвеждане на акциз при първа регистрация или внос на леки автомобили с двигатели с вътрешно горене с мощност, равна на или по-голяма от 250 киловата. Изцяло електрическите автомобили са изключени от режима.

Прагът за задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност се увеличава поетапно. От 1 януари 2027 г. той ще бъде 60 000 евро, от 1 януари 2028 г. - 70 000 евро, а от 1 януари 2029 г. - 75 000 евро. Предвижда се също задължително електронно фактуриране за местните доставки.

Базисните данъчни стойности, използвани при определянето на данъчната оценка на недвижимите имоти, ще бъдат актуализирани на етапи - с 30% през 2027 г. и с по 35% през 2028 и 2029 г. Промяната засяга основата, върху която се изчислява данъчната оценка, а не представлява автоматично увеличение на данъчните ставки.

Продължава прилагането на акцизния календар за периода 2026-2028 г., предвиждащ поетапно увеличение на ставките върху тютюневите изделия. Новите размери ще влязат в сила от 1 март 2027 г. и от 1 януари 2028 г.

В осигурителната политика за периода 2027-2029 г. се запазват размерите и съотношенията на вноските за фондовете на държавното обществено осигуряване на нивата от 2026 г. От 1 януари 2027 г. обаче се променя разпределението на осигурителните вноски между работодателите и осигурените лица за държавните служители по Закона за държавния служител и за заетите по Закона за съдебната власт. Както и досега, за 2027 г. е предвидено компенсиране на възнагражденията им във връзка с промяната.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава на 660 евро от 1 януари 2027 г., 680 евро през 2028 г. и 710 евро през 2029 г. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица ще нарасне в три стъпки до 2400 евро през 2027 г., 2500 евро през 2028 г. и 2600 евро през 2029 г.

Ограничаване на административните разходи и промени в заплащането

Една от основните линии в бюджетната политика е оптимизирането на разходите за персонал и структурата на държавната администрация. Предвижда се целогодишно да се прилага намалението с 10% на разходите за заплати и възнаграждения на персонала, въведено от 1 септември 2026 г.

Изключения са предвидени за делегираните от държавата дейности, Министерството на отбраната, сектор "Сигурност" и лечебните заведения. За тези структури се запазват достигнатите размери на индивидуалните основни заплати.

От 1 януари 2027 г. се предвижда допълнително намаляване с до 10% на разходите за възнаграждения в системата на Министерството на вътрешните работи и силовите ведомства. Мярката е част от по-широкия план за административна реформа, който предвижда съкращаване на над 5000 щатни бройки и намаляване на броя на административните структури от 260 на 220. Предвижда се и свиване на ръководните позиции от 1868 на 1723.

Сред ведомствата с най-големи планирани съкращения са Министерството на вътрешните работи, Министерството на земеделието и храните, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на здравеопазването. Вътрешното министерство е сред системите, за които е заложена и съществена оптимизация на разходите за персонал. Правителството посочва като част от реформата и необходимостта да се преразгледат случаите, в които служители получават едновременно пенсия и възнаграждение за работа в системата.

Въпреки общото ограничаване на разходите за персонал, проектобюджетът предвижда увеличение на възнагражденията в бюджетната сфера с 5% от 1 януари 2027 г. То се отнася до разходите за персонал на първостепенните разпоредители с бюджет, с изключение на изборните длъжности и лицата по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, обхващащи секторите "Отбрана" и "Сигурност".

За педагогическите специалисти е предвидено отделно увеличение от 7,5% от 1 януари 2027 г. За него са заложени 170,5 млн. евро.

В проекта се предвижда да не се увеличават разходите за персонал чрез автоматични механизми, обвързващи възнагражденията с ръста на средната брутна работна заплата или на минималната работна заплата. Така правителството цели да ограничи автоматичното нарастване на бюджетните разходи, което през последните години е свързано с механизми за индексация в отделни публични системи.

За 2027 г. се запазва държавната субсидия за политическите партии в размер на 3 евро за всеки получен действителен глас.

Минимална заплата, пенсии и социални плащания

Минималната работна заплата е заложена на 660 евро през 2027 г., 680 евро през 2028 г. и 710 евро през 2029 г. Същите стойности са предвидени и за минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица.

Пенсиите за трудова дейност ще продължат да се осъвременяват от 1 юли по т.нар. швейцарско правило, което отчита ръста на осигурителния доход и инфлацията. За увеличението през 2027 г. са предвидени допълнителни 552,6 млн. евро. В бюджетните разчети е заложено увеличение на пенсиите с около 8%.

За девет от общо 12 вида семейни помощи за деца се предвижда увеличение, за което са осигурени 72,5 млн. евро. Доходните критерии за достъп до помощите ще бъдат повишени с 35 евро, което трябва да разшири кръга на семействата, които могат да получават подкрепа.

Обезщетението за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст се увеличава за първи път от 2023 г. - от 398,81 евро на 450 евро за втората година от майчинството. Предвижда се да бъде възстановена и възможността майките, които се върнат на работа преди изтичането на периода за отглеждане на детето, да получават 75% от обезщетението.

Минималното дневно обезщетение за безработица се увеличава от 9,21 евро на 13 евро. За по-високи социални плащания, свързани с новия размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 г., са предвидени допълнителни 114,3 млн. евро.

Пакетът включва и по-добър контрол върху разходите за лична помощ и обезщетения за безработица. Предвиждат се промени в медицинската експертиза и в контрола върху решенията на ТЕЛК с цел ограничаване на неправомерно отпуснатите плащания и насочване на помощта към хората, които действително имат право на нея.

Повече средства за здравеопазване и образование

В бюджета на Националната здравноосигурителна каса са предвидени допълнителни 493 млн. евро за здравноосигурителни плащания. Сред приоритетите е осигуряването на средства за възнагражденията на младите лекари и специализантите, както и за развитието на детското здравеопазване.

За възнагражденията на специализантите са предвидени допълнителни 30 млн. евро. В разчетите е заложено възнаграждението на лекар без специалност да достигне 1900 евро, а на държавно финансиран специализант - 350 евро.

За изграждането на националната детска болница са предвидени 50 млн. евро, като отделно 40,8 млн. евро са заложени в капиталовата програма.

В образованието се осигуряват допълнителни средства за безплатни учебници за учениците от 1. до 12. клас, за по-високи стипендии и за професионалното образование. За безплатните учебници са предвидени 36 млн. евро, стипендиите на учениците и студентите ще бъдат увеличени с 20%, а за професионалното образование са заложени още 10 млн. евро. За ученически и студентски лагери са предвидени 27,3 млн. евро.

Енергийни компенсации и отбрана

За компенсации по програмите за временно облекчаване на цените на електроенергията чрез бюджета на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" са предвидени 634,9 млн. евро. Средствата са предназначени за прилагането на механизмите за подкрепа на потребителите на електроенергия при определените от държавата условия.

Разходите за отбрана са планирани на 2,23% от БВП през 2027 г., като делът им трябва да достигне 2,55% през 2029 г. За 2027 г. общите разходи за отбрана са близо 3 млрд. евро, включително значителни капиталови плащания за модернизация и придобиване на техника.

Сред приоритетите са укрепването на противовъздушната отбрана, изграждането на способности за противодействие на дронове и модернизацията на въоръжените сили. Предвидени са и средства за оборудване и проекти, свързани със сигурността и защитата на населението.

Над 6 млрд. евро за капиталови разходи

Капиталовите разходи в проектобюджета за 2027 г. са в размер на 6,0186 млрд. евро. От тях 3,6284 млрд. евро са с национално финансиране, а 2,3902 млрд. евро - с европейско финансиране, включително по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Приоритетните стратегически инвестиционни проекти са включени в специална програма за периода 2027-2029 г. Финансирането им е в рамките на утвърдените капиталови разходи по бюджетите на отделните първостепенни разпоредители с бюджет.

Продължава и Инвестиционната програма за общински проекти, започнала през 2024 г. За 2027 г. е предвиден общ ресурс от 600 млн. евро. Средствата ще се използват за разплащане и изпълнение на проекти на общините, свързани с местната инфраструктура и обществените услуги.

Сред националните приоритети са пътни и железопътни проекти, модернизация на инфраструктурата, изграждане и ремонт на детски градини, училища и спортни съоръжения, както и инвестиции във водния сектор. В рамките на капиталовата програма се предвижда финансиране и за проекти, свързани с транспортната свързаност и развитието на регионите.

Бюджетната рамка предвижда също продължаване на плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост и усвояване на оставащите средства по него. Това е важно за изпълнението на инвестиционните проекти, които трябва да бъдат приключени в рамките на европейските срокове.

В обобщение, проектобюджетът за 2027 г. съчетава амбиция за намаляване на дефицита и ограничаване на административните разходи с увеличения на пенсиите, заплатите и социалните плащания. Въпреки планираното подобрение на бюджетното салдо, държавният дълг ще продължи да нараства през целия прогнозен период, а данъчните промени ще засегнат както бизнеса, така и домакинствата.

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