По нареждане на Тръмп руският износ на световния пазар е без ограничения до 7 април 2027 г.

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Малко след съобщението на Тръмп за сделка с Путин, Министерството на финансите на САЩ обяви, че временно сваля санкциите над доставката на дизелово гориво от Руската федерация на световния пазар.

Издаден е и временен лиценз на Москва за износ на дизел по целия свят.

"Днес, по нареждане на президента Тръмп Управлението по контрол над чуждите активи незабавно издава временен генерален лиценз, разрешаваща доставка на руско дизелово гориво на световния пазар", съобщи ведомството в социалната мрежа "Х".

Разрешението търговия с руско гориво е за половин година - до април месец 2027 г.

Посочва се, че "всички операции по продажба, доставка, разтоварване и износ, включително внос в САЩ, на произведено в Руската федерация дизелово гориво, са разрешени до 00:01 ч. време по Източното крайбрежие на САЩ (07:01 ч. московско време) на 7 април 2027 година", цитира решението и ТАСС.

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Сделката беше сключена между двамата президенти Тръмп и Путин по време на телефонен разговор. Новината съобщи пръв американският държавен глава, а малко по-късно и Кремъл я потвърди.

Основна тема на разговора между двамата е била енергетиката, но и войната в Украйна.

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