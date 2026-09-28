Гълъб Донев реагира на коментирати на гуверньора срещу данъка върху свръхпечалбите на банките

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Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев обвини управителя на Българската народна банка Димитър Радев в намеса в политиката заради публичната му позиция по предлаганото допълнително облагане на банковите печалби.

Повод за задочния спор е предложението на Министерството на финансите от 2027 г. да се въведе данък върху т.нар. свръхпечалби, който да обхване и банките. Радев предупреди, че подобна мярка може да има по-широки последици за икономиката, докато финансовото министерство защитава тезата, че става дума само за извънредната част от печалбата.

Донев определя коментарите на гуверньора като излизане извън ролята на централната банка и намеса в политическия дебат.

В позиция, публикувана от БНБ в края на миналата седмица, Димитър Радев заяви, че "вдигането на данъци има цена". Според него, когато допълнителното облагане засяга финансовото посредничество, част от тежестта може да бъде прехвърлена от банките към други участници в икономиката.

Гуверньорът посочи няколко възможни последствия - по-скъпи и по-трудно достъпни кредити, ограничаване на частните инвестиции и по-високи разходи за финансиране на държавата. Той подчерта, че БНБ не се намесва в избора на бюджетни приоритети, а оценява ефекта от предложената мярка върху финансовата система и икономиката.

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Радев постави под въпрос и начина, по който е избран периодът 2020-2025 г. за изчисляване на свръхпечалбата. По думите му тези години включват пандемията, период на необичайно ниски лихви, последвалите инфлационен и енергиен шок и промяната в лихвената среда.

Това не е първият случай, в който управителят на БНБ предупреждава за рискове от допълнително облагане на банковия сектор. През декември 2024 г. централната банка също се обяви срещу подобно предложение, като тогава Радев предупреди, че резултатът може да бъде ограничаване и поскъпване на кредитирането.

От Министерството на финансите от своя страна защитават идеята с аргумента, че ще се облага само извънредната част от печалбата, а не обичайната норма на печалба. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова дори определи част от аргументите на управителя на БНБ като проява на "двоен стандарт".

Спорът идва в момент, когато правителството търси допълнителни приходи и мерки за ограничаване на дефицита. По последните публични позиции на финансовото министерство целта е бюджетът за 2027 г. да бъде с дефицит до 3%, докато за 2026 г. се очаква дефицитът да остане значително по-висок.

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